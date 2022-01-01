منها الطحينة والحمص.. أطعمة تساعد في التخفيف من التوتر والقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

نتعرض جميعاً لنوبات التوتر في جميع مراحل حياتنا، قد يكون ذلك سبب العمل، أو عند حصول ضائقةٍ ماديّةٍ أو مرضٍ ما.

والتوتر المستمر يمكن أن يكون له تأثير على صحتك الجسدية والعاطفية، وفي الواقع قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب.

ولكن يوجد بعض من الأطعمة والمشروبات التي تخفف منه، وذلك كما ورد في موقعي "healtline" و"timesofindia".

-الطحينة

هي ثروة غنية مصنوعة من بذور السمسم، ومصدر ممتاز للحمض الأميني، ومقدمة للناقلات العصبية التي تنظم الحلة المزاجية، مثل الدوبامين والسيروتونين، وهم يساهمون في تعزيز الحالة المزاجية وتخفيف الاكتئاب والقلق.

- الحمص

مليء بالفيتامينات والمعادن المقاومة للتوتر، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهذه البقوليات اللذيذة غنية أيضاً tryptophan الذي يحتاجه جسمك لتنظيم الحالة المزاجية.

-البيض

يحتوي على الفيتامينات المتعدة بسب خصائصه الغذائية الرائعة، فهو مليء بالفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة لتقليل من التوتر.

-البطاطا الحلوة

تعتبر البطاطا من الأطعمة التي تساعد في التخفيف من التوتر، لأنها تحتوي على الكربوهيدرات الكاملة الغنية بالفيتامينات، التي تساعد على خفض مستويات هرمونات الإجهاد، فيعتبر طعام كامل مليء بالكربوهيدرات والعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين سي والبوتاسيوم.

-الخرشوف

يعتبر مصدر شديد التركيز على الألياف وغني بشكل خاص بالبريبايوتكس، وهو نوع من الألياف يغذي البكتيريا الصديقة في المعدة، وتشير الدراسات إلى أنه يساعد في تقليل مستويات التوتر.

-اللحوم الحمراء

مصدر مهم للفيتامينات وخاصة حمض الفوليك، وهي ضرورية للسيطرة علي الإجهاد، وتعتبر الفيتامينات ضرورية لإنتاج الناقلات العصبية مثل الدوبامين و السيروتونين التي تساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

-الثوم

غني بمركبات الكبريت التي تساعد علي زيادة مستويات الجلوتاثيون، حيث تعتبر مضادات الأكسدة جزء من خط الدفاع الاول لجسمك ضد الإجهاد، ويساعد في مكافحة التوتر وتقليل أعراض التوتر والقلق.

-شاي البابونج

البابونج هو عشب طبي يستخدم منذ العصور القديمة كمخفف طبيعي للتوتر، ولقد ثبت أنه يعزز النوم المريح ويقلل من القلق.