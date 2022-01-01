8 أسباب تجعل منزلك يبدو متسخا رغم نظافته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تنظيف المنزل من الأمور الضرورية التي تحرص عليها كثير من ربات البيوت، وهناك بعض الأشياء الخاطئة الأكثر شيوعا التي يمكن أن تجعل منزلك يبدو متسخًا بغض النظر عن مدي تنظيفه، بالإضافة إلى الشعور بالانزعاج، والتي نستعرضها لكم وفق لما أوضح موقع "brightside".

- تشققات أرضية:

ليس لدينا الوقت دائمًا لإجراء إصلاحات كبيرة لمنازلنا، وعندما يتعلق الأمر بالأرضيات، يمكن أن يتسبب نقص الصيانة في إهمال دائم بغض النظر عن مدى نظافة المكان، ولتجنب ذلك، يجب وضع سجاد على هذه التشققات.

- بقع صغيرة على الموقد:

عندما ننظف المنزل، يمكن أن يمثل الموقد مشكلة حقيقية، إذ من السهل إزالة بقع الطعام والقمامة، لكن الأوساخ والزيوت المحترقة عليه يمكن أن تبقى لفترة طويلة، ولإزالتها ، يجب استخدام منتجات خاصة مع ضرورة ارتداء القفازات وقراءة التعليمات بعناية.

- تراكم الأوساخ على المفاتيح:

يمنح تراكم الأوساخ على أزرار الإضاءة مظهرا سيئا، بغض النظر عن مدي تنظيف المنزل.

- جدران ملطخة أو تالفة أو متصدعة:

إذا تم إهمال تنظيف الحائط، أو تمزق ورق الحائط، أو إذا بدأ الطلاء في التساقط، فإنه يعطي الانطباع بأن هناك شيئًا ما خطأ حتى لو قمت بتنظيف المنزل بأكمله.

- النوافذ والمرايا المتسخة:

في بعض الأحيان نقوم بتنظيف النوافذ والمرايا، لكنها تتعفن أو تصبح أكثر اتساخًا إذا لم نفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، ولتجنب ذلك، عليك استخدام المنتجات المناسبة والتنظيف الجاف.

- إهمال تنظيف السجاد:

عندما يتسخ السجاد، لا يكفي التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لأنه دائما ما يحتاج إلى تنظيف عميق لإزالة البقع.

- أطباق فوضوية:

تراكم الأطباق، سواء كانت نظيفة أو متسخة، ينتقص من نظافتها العامة، وإحدى الحيل لجعل هذا الجزء من المنزل أكثر لمعانا بسبب نظافته هو وضع الأطباق بعيدًا بمجرد تجفيفها، وتجنب تخزينها مبللة أو مسحها بمناشف متسخة لأنها قد تتراكم البكتيريا.

-الرطوبة في الحوض:

عند تنظيف المرحاض، لا تهتم بعض ربات البيوت بتجفيف تلك الأماكن الصغيرة في الحوض التي تظهر عليها علامات الماء والصابون بعد ساعات، لذا يفضل تجفيف تجفيف هذه المناطق جيدًا، واختيار المنتج المناسب للأسطح المعدنية للحفاظ على اللمعان.