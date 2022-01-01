تامر حسني عن والدته: لو عشت عمري كله أشكرها مش هوفي حقها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الفنان تامر حسني عن والدته وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»، في حلقة الاحتفال برأس السنة وقدوم العام الميلادي الجديد.

وقال تامر حسني: «أمي حنينة جدا طبعا وكانت دايما شايفة حاجة فيا والوحيدة ولو عشت عمري كله أشكرها على اللي عملته معايا مش هقدر أديها حقها وده مش كلام وخلاص وفعليا انا كان نفسي أبقى لاعب كرة، وهي الوحيدة اللي كانت شايفة في الحياة إن ده فنان وأنا عايز أبقى لاعب كرة والحقيقة هي اهتمت بالموهبتين عندي بس الأقدار كانت دايمًا بتلعب دور معانا بتأييد رأيها أن أنا هغني وهمثل ودايما كانت بتزقني ناحية الغناء والتمثيل».

كانت فيه تعنيف بالشبشب

وتابع: «كان فيه طبعا تعنيف يعني طبعا فاكرة كتاب التلميذ وفيه سلاح الأم بقا الشبب المجنح ده ومحدش سلم منه وفي البيت انا كنت حارس مرمى وهي عليها رمية مبتجليش وكانت بتستفز لما كنت أطير وامسك الشبشب»، مضيفًأ: «كان ممكن ترمي أي حاجة جنبها» لافتًا أنه تعرض للضرب منها «3 أو 4 مرات».

بطلت أكل ومباكلش غير سلطة

وكشف تامر حسني عن عاداته في الأكل: «بطلت أكل من أول ما طلعت مكنتش عارف وكنت بروح الجيم بتمرن غلط» وقدم نصيحة للجمهور قائلًأ: «أبوس إيديكم متاكلوش سكر خالص وخدوه من الفاكهة وأنا عندي باكل سلطة وساعات لوحدها أو اقطع عليها أي حاجة موجودة وهو طبق سلطة في اليوم كله».