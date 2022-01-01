شيرين عبدالوهاب عن الحلاقة: طلعت إحساس حلو والرجالة محظوظين (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ظهورها على المسرح عقب الانفصال، باتت الفنانة شيرين عبدالوهاب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لنبأ الطلاق من الفنان حسام حبيب، أو حتى لأغانيها الجديدة، لكن بسبب «اللوك» التي ظهرت به، بعدما تألقت على المسرح حليقة الرأس، متخلية تمامًا عن شعرها، حتى أرجح البعض أن السبب هو الفنان حسام حبيب، متهمينه بالتعدي عليها، قبل أن تنفي هي بنفسها الأمر، وإنه قرارها الشخصي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، والتي بدأت الحديث عن أمر الحلاقة مرارًا وتكرارًا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب عن «حلاقة» شعرها.

طلعت إحساس حلو

ومع الحديث عن الحلاقة، أكدت الفنانة إنها اكتشفت أن الأمر يعطيها شعور جيد، خاصة عند الاستحمام منها، عقب الحلاقة، فبات أسرع وأسهل: «بقيت استحمى 8 مرات في اليوم، طلعت إحساس حلو، والرجالة محظوظين على طول بيغسلوا شعرهم».

محدش يقلدني دي وراثة

ولم تهمل الفنانة الحديث عن ردود فعل الفتيات فور رؤيتها، مشيرة إلى أن العديد منهن تقبلن فكرة أن الأمر متعلق بالأزمة النفسية، ناصحة بعدم تكرار تجربتها أو تقليد ما فعلته هي: «مش كل واحدة تخانق مع جوزها تحلق شعرها، دي أصلًا وراثة والدي كان كدة وأنا حلقت زيه».

أمل لمحاربات السرطان

وأشارت الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال حديثها إلى محاربات السرطان، اللاتي يفقدن شعورهن مع العلاج بالكيماوي، مؤكدة أن ظهورها كان أمل لهن لتقبل ملامحهن: «أديتهم أمل، وخصوني بالذكر وده بسطني جدًا إننا حلوين ومتقبلين أنفسنا».

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، كانت قد انفصلت عن زوجها الفنان حسام حبيب، معربة إنها تحررت منه ومن حبه الذي كاد يشبه السرطان.