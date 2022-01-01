الامارات | مبروك عطية : "أحلف بالله أنني لا أسمع الأغاني وطول حياتي مشغول بالعلم والتعليم"

شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية : "أحلف بالله أنني لا أسمع الأغاني وطول حياتي مشغول بالعلم والتعليم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مبروك عطية، أن الفن فيه الحلال والحرام، قائلاً: "أنا أحلف بالله ولست مضطر للحلفان أنني لا أسمع أغاني"، لافتاً إلى أنه طوال حياته لم يكن متفرغاً لذلك؛ نظراً لانشغاله بالتعليم والعلم.

وأوضح عطية خلال حديثٍ عبر فضائية (mbc مصر)، أن أبناءه مثله ليست لديهم أي اهتمامات فنية ولكن ليس لدرجة أن يغلقوا التلفزيون أو الراديو إذا كانت فيه أغنية، وأضاف عطية "الفن الراقي هو الذي يرقي الوجدان وينمي فيك ويضيف لك كلمة ومعنى جميلاً".

ونوه إلى أن النبي "صلى الله عليه وسلم" استمع لقصيدة "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول"، التي كانت "غزل عفيف"، متسائلاً "الغزل العفيف فيها ايه لما تسمعه؟ والكلمة الرقيقة الناعمة فيها ايه؟".

وقدم عطية التهنئة للشعب المصري بمناسبة رأس السنة، قائلاً "كل مصري وهو بصحة وسلامة وسعادة وكل مسلم بصحة وسعادة وكل مسيحي بصحة وسعادة وكل طوبة على أرض مصر في صحة وسعادة".

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