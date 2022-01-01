الامارات | الإيقاع بنمر نادر في كردستان العراق بعد أن افترس 25 خروفاً !

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاع بنمر نادر في كردستان العراق بعد أن افترس 25 خروفاً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت السلطات في كردستان العراق، من الإمساك بنمر نادر، بعدما وقع في فخ في إحدى القرى الجبلية وتعرض لإصابات جراء ذلك.

ونقل النمر المهدد بالانقراض إلى حديقة الحيوانات في مدينة دهوك حيث بترت إحدى قوائمه بعد إصابته.

ووصف مسؤولون محليون ظهور هذا النوع من السنوريات في المنطقة بأنه نادر.

وقال مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك، العقيد جمال سعدو لوكالة فرانس برس، إن قوات البشمركة أبلغت، يوم الأربعاء الماضي، بالعثور على النمر بعدما وقع في الفخ في قرية زيرزة.

وكان سكان القرية نصبوا الفخ بعد أن أدركوا أن نمرا يهاجم قطعانهم، والتهم حوالي 25 خروفا.

وتمكن النمر، وهو من النوع الفارسي ويبلغ من العمر 5 سنوات، من الفرار من الفخ رغم إصابته، لكن القرويين ساعدوا الشرطة في تعقبه ليقبض عليه بعد تخديره.

وقال الطبيب البيطري سليمان تمر الذي أجرى عملية البتر في حديقة دهوك، الجمعة، إن وزن الحيوان بين 90 و100 كيلوغرام.

وأضاف تمر، الذي يرأس أيضا جمعية لحماية الحيوانات في كردستان العراق، أنه ستتم مراقبة حالة النمر، وإذا لم يكن ممكنا إعادته إلى البرية، فإنه سيعيش في حديقة الحيوان.

والنمور الفارسية هي من الأنواع المتفرعة عن النمور في تركيا وإيران وأفغانستان، وهي نادرة وأدرجها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها مهددة بالانقراض.

ويعتقد أن أقل من 1000 نمر من هذا النوع موجودة حاليا في البرية، وحوالي 200 أخرى في حدائق للحيوانات.

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