الامارات | إلهام شاهين : "يمكن هموت قريب"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين : "يمكن هموت قريب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن تكريمها عدة مرات في 2021 بإجابة غير متوقعة حين قالت: "مش عارفة يمكن هموت قريب".

وذكرت الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامجها (كلمة أخيرة)، أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلم،، لتجيب إلهام شاهين خلال حوارها إن التكريمات بالفعل كانت عن مجمل مسيرتها الطويلة وهذا شئ أسعدها، وذلك بحسب بيان رسمي.

ولفتت الفنانة إلى أن التكريم الأقرب إلى قلبها هو تكريم المسرح القومي، قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كام مسرحية والناس كانت ناسية قصة المسرح وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ماعملوا كتاب المتمردة عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية"

وواصلت إلهام شاهين: "إنبسطت جدًا مكنتش حسباهم، بعض الأعمال والمسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسطنبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية المتحذلقات مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولايمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم"

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news