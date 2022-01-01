صفات يحبها الرجل في زوجته: تمنع تفاقم الخلافات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عدم فهم طباع الزوجين يؤدي إلى تفاقهم المشكلات بينهما، وعندما يشعر أيّ من الطرفين بالمشكلة يحاول البحث في أسبابها ومحاولة تقليل الخلافات الزوجية التي تنتج في الأغلب عن عدم فهم كلا الطرفين لطباع بعضهما، لكن توجد طباع عامة يجب أن تتواجد عند الطرفين تمنع حدوث الخلافات، منها كما جاءت في برنامج «هي وبس».

صفات يحبها الرجل في الزوجة

- الرجل يفضل المرأة المثقفة.

- الرجل يفضل المرأة الشيك.

- الرجل يفضل الاعتماد على المرأة ولكن «متبقاش اقوى منه».

- الرجل يفضل السيدة النقاشية ولكن تبتعد عن الجدال.

- الزوجة التي تحتوي زوجها في الظروف المختلفة.

- الرجل لايفضل الزوجة النكدية سليطة اللسان والعنيدة والتي تستمع لأمها في كل كبيرة وصغيرة.

- المرأة التلقائية التي تتصرف على طبيعتها.

يفضل الرجل أن يحصل على المرأة التي تتصرف على طبيعتها دون أي تزييف أو تجمل لا داعي له، كثيرا ما يجد الرجل نساء يملن إلى التصنع في الحركات والأقوال بطريقة مبالغ فيها، ما يجعلها غير مريحة في التعامل لذلك لايفضل الرجال التعامل مع هذه النوعية، لأنها من الشخصيات غير الواضحة.

صفات تحبها المرأة في الرجل

الرجل المتفتح.

الرجل القوي الغير متحكم.

الرجل المسؤول.

الرجل الحنين صاحب المناقشات اللينة.

المرأة لا تفضل الرجل المتعنت والبخيل والمستمع لأهله في كل كبيرة وصغيرة.