طعام يخفض مستويات السكر في الدم بنسبة 39٪.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

النظام الغذائي السليم أفضل طريقة للمساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ولهذا نعرض طريقة سهلة تخفض نسبته في الدم بنسبة 39% وذلك عن طريق تضمن بذور الشيا في وجباتك، لما لها من فوائد نذكرها وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- تحسين مستوى السكر في الدم:

تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، لذلك فهي تعمل على تحسين نسبة السكر في الدم، وخاصة عند تناولها بعد الوجبات، ولذلك هي مفيدة بشكل كبير للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

- الوقاية من أمراض القلب:

مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، وتذويب الدهون الموجودة في الأوعية الدموية والشرايين، ما يحفز عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وسلطت العديد من الدراسات الضوء على أن محتوى الألياف القابلة للذوبان في الشيا، يساعد في خفض الكوليسترول الضار من خلال الارتباط بالدهون في الجهاز الهضمي وسحبها خارج الجسم.

هذا مهم لمرضى السكر لأن المستويات المرتفعة من الكوليسترول تجعل الأفراد عرضة للإصابة به.