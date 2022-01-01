توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-1: تحسن مادي.. وسعادة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل

مهنيًا برج الحمل: كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.

عاطفياً:لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك.

ماديا: تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

-برج الثور

مهنياً برج الثور: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

عاطفياً: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مادياً: ستتحسن هذه الفترة جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

عاطفياً: قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

-برج السرطان

مهنيًا برج السرطان: تستطيع إيجاد فرصة عمل جديدة.

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك

ماديًا:تشعر بضائقة مالية، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.

برج الأسد

مهنياً برج الأسد: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

عاطفياً: تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك.

مالياً: تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافأت مالية كبيرة من عملك.

برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

عاطفياً: اليوم مناسب للتنزهة مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

-برج الميزان

مهنيًا برج الميزان: تترقي في عملك وتحصل على مكافأة كبيرة.

عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

-برج العقرب

مهنياً برج العقرب: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع.

عاطفياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.

مالياً: عليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية، سوف تحصل على أرباح مالية قريباً.

برج القوس:

مهنياً برج القوس: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

-برج الجدى

مهنيًا برج الجدي: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.

ماديًا: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.

-برج الدلو

مهنياً برج الدلو: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

عاطفياً: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.

مالياً: من الناحية المالية، تشعر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال والعصبية على من حولك.

برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

عاطفياً: اخذر تفاقم الخلافات مع الشريك.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.