لا تتجاهلها.. إلى ماذا تشير الأقدام "كريهة الرائحة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يرتبط ارتفاع الكوليسترول الشديد بتصلب الشرايين، وهي عملية تتجمع فيها الدهون العائمة في مجرى الدم معًا، وتندمج على طول الشرايين وتتصلب، على هذا النحو، يصبح تدفق الدم مقيدًا.

يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين على طول الشرايين في الساق إلى مرض الشريان المحيطي (PAD)، مثل هذه الحالة تقيد تدفق الدم إلى القدمين، ما يؤدي إلى ظهور علامات تحذيرية، حيث قد تشير الأقدام "كريهة الرائحة" إلى نسبة عالية جدًا من الدهون في الدم.

في المراحل الأولى، عندما يبدأ تدفق الدم المقيد في إصابة الخلايا والأنسجة العصبية فقط، تشتعل الأعراض خلال لحظات من الحركة، ووصف الخبراء الأعراض بأنها "ألم أو وجع أو إرهاق أو حرقة أو انزعاج في عضلات القدمين أو ربلة الساق أو الفخذين"، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وأضاف الخبراء: "في البداية، قد تظهر هذه الأعراض فقط عند المشي بشكل أسرع، أو المشي لمسافات أطول"، وتتبدد هذه الأعراض بسرعة في غضون "دقائق" من الراحة، لذلك قد لا يطلب بعض الأشخاص المشورة الطبية، هذا أمر مؤسف، حيث ستزداد الأعراض سوءًا بشكل تدريجي، وتظهر بشكل متكرر بمرور الوقت.

في المراحل الشديدة من مرض الشريان المحيطي (PAD)، قد تظهر تقلصات أثناء الليل، وقد تبدأ أصابع القدم في الوخز، ولا تلتئم تقرحات القدم.

أحد المضاعفات المحتملة لمرض الشريان المحيطي (PAD) هو الإصابة بالغرغرينا.

الغرغرينا هي موت أنسجة الجسم بسبب نقص تدفق الدم.

إحدى علامات التحذير الرئيسية للغرغرينا هي "تسرب إفرازات كريهة الرائحة من القرحة" والتي يمكن أن تكون في القدم.

وتشمل العلامات الأخرى: ظهور بثور وتورم وجلد بارد عند لمسه.

ومن المحتمل أيضًا أن يتغير لون الجلد، بدءًا من الباهت إلى الأزرق أو الأرجواني أو الأسود أو البرونزي أو الأحمر.

قد لا ينمو الشعر على أصابع القدم أو الكاحلين أو الساقين، وقد يبدو الجلد لامعًا.

ويصعب الحصول على المؤشرات المبكرة لارتفاع الكوليسترول، إلا إذا كانت المستويات مرتفعة بشكل خطير.

وللحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك، من الأفضل أن تقوم بإجراء فحص دم من خلال طبيبك.

ولاحظت منظمة القلب البريطانية Heart UK أنه عندما تحصل على نتائج فحص الدم، "كحد أدنى، يجب أن تحصل على أرقام الكوليسترول الكلي (TC) وHDL (الكوليسترول الجيد.

واصلت الجمعية الخيرية: "إذن يمكنك حساب نسبة الكوليسترول الكلي إلى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (مكتوبًا على شكل نسبة TC: HDL)."

عند إعطاء نتائجك، اطلب من طبيبك التحدث معك من خلال نتائج الاختبار.

على سبيل المثال، تعتبر نسبة الكوليسترول الكلي إلى البروتين الدهني عالي الكثافة (TC: HDL) أعلى من ستة "مخاطر عالية".

كلما انخفض رقم TC: HDL، كان ذلك أفضل، حسبما ذكر موقع Heart UK، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك إذا كان لديك مرتفعًا للغاية.

لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على النشاط، وتجنب التدخين، والاعتناء بأي ظروف صحية أخرى لديك.

تشمل الاعتبارات الغذائية تناول المزيد من الأطعمة الصحية للقلب، مثل المكسرات والبذور، ينصح أيضًا بالأسماك الزيتية، مثل السردين والسلمون والماكريل.