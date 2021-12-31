انتقادات لـ«وصلة رقص» حسن الرداد وغادة عادل: «إيه إللي بتعملوه ده» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرض الفنان حسن الرداد، لموجة لاذعة من الانتقادات، عقب ظهوره رفقة الفنانة غادة عادل، من كواليس مسرحية «في منتصف الليل» التي تعرض حاليًا في الرياض.

حسن الرداد وغادة عادل

وظهر حسن الرداد، رفقة غادل عادل، داخل غرفة التدريبات والبروفات، وهما يقدمان وصلة رقص غريبة وغير معتادة، ما وضعهم في دائرة كبيرة من الهجوم والانتقادات اللاذعة.

وعبر الكثير على السوشيال ميديا عن غضبهم من هذا الظهور، مدونين: «إيه اللي بتعملوه ده»، و«راعي شعور غيرك»، و«إيه اللي بيحصل ده».

حسن الرداد ودلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد، كان متوقفًا عن الأعمال الفنية منذ فترة، عقب وفاة الفنان سمير غانم، ثم الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك لدعم زوجته إيمي سمير غانم التي فقدت أبويها في شهور قليلة.

وكتب «الرداد»، في منشور وداع دلال عبد العزيز على صفحته بموقع «فيس بوك»: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير الخير يا حببتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».