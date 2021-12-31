من هي المطربة يارا محمد؟.. تزوجت من «عبد السلام» وصاحبة مهرجان «ماما المجال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها المطربة الشعبية، يارا محمد، بسببب إقامتها حفل غنائي بدون تراخيص، حيث ألقى رجال الشرطة القبض عليها بصحبة مدير أعمالها، للغناء داخل أحد الكافيهات الشهيرة، دون الحصول على ترخيص لإقامة الحفل، بعد البلاغ الذي تقدم به أحد سكان عقارات مدينة نصر.

ولم يمر الكثير إلا وأخلت جهات التحقيق سبيل المطربة بضمان محل إقامتها، قبل أن تؤكد المطربة الشعبية أنها ليست مسؤولة عن استخراج الترخيص، فهو مسؤولية الكافيه الذي أقيم بداخله الحفل الغنائي وليس مسؤوليتها.

تصدرت المطربة الشعبية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، باحثين عنها، ويرصد «هن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن المطربة يارا محمد.

- مطربة من مطربي الأفراح الشعبية

- تقوم بإحياء العديد من الأفراح الشعبية في محافظات مصر، وعلى رأسها محافظة المنصورة.

- كانت زوجة عازف الأورج الشهير «عبد السلام».

- شاركت زوجها السابق، عازف الأورج الشهير «عبد السلام»، بالعديد من الأغنيات والفيديو كليب، وعلى رأسها، كليب «الفلوس».

- تثير الجدل بشكل مستمر بسبب ملابسها وإطلالاتها، في حفلات الزفاف.

- أثارت الجدل مؤخرًا بسبب إحياء حفل شعبي بالشورت.

- شاركت المطرب «مسلم» في أغنية مؤخرًا.

- لديها أكثر من مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- لديها أكثر من 91 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- لديها العديد من المهرجانات الشعبية، أمثال «أنا مش ندمانة»، و«ماما المجال»، و«الفلوس»، والأشهر «شيفاكوا هوا».

- تطلق على نفسها لقب «الملكة يارا».

- أطلقت قناتها عبر موقع اليوتيوب منذ عامين.

- حققت أحدث أغنياتها «شيفاكوا هوا» أكثر من 21 مليون مشاهدة.