علامات شائعة على ضعف عمل الكلى.. منها قلة الشهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الكلى مسؤولة عن تصفية الجسم من الفضلات، فعندما تتلف بسبب إصابة جسدية أو حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فإنها لا تستطيع تصفية السموم من الجسم، ما يؤدي إلى تراكم السموم.

وعلامات تلف الكلى خفية للغاية لدرجة أنها غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد في السنوات الأولى، للسبب نفسه ، يطلق عليه أيضًا "القاتل الصامت"، وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي بعض العلامات الشائعة لتسمم الكلى، وفقًا لموقع timesofindia.

-تورم الكاحلين والقدمين

يساعد العضوان المصممان على شكل حبة الفاصوليا والموجودان في أسفل البطن على تصفية النفايات والصوديوم الزائد من الجسم، وعندما تعجز الكلى عن العمل بكفاءة، يبدأ الجسم في الاحتفاظ بالصوديوم، ما يؤدي في النهاية إلى تورم الكاحلين والساق.

يشار إلى الحالة باسم الوذمة، وقد يلاحظ المرء أيضًا تورمًا في أجزاء أخرى من الجسم مثل العينين والوجه، لكنه يؤثر بشكل أساسي على اليدين والذراعين والقدمين والكاحلين والساقين.

-ضعف وتعب

يعد الشعور بالتعب أو الضعف طوال الوقت بشكل عام علامة مبكرة على وجود مشكلة في الكبد، مع اشتداد اضطراب الكلى، يبدأ الشخص في الشعور بالضعف والتعب أكثر فأكثر، حتى القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة أو المشي قليلاً قد يبدو مرهقًا على الشخص، يحدث ذلك بسبب تراكم السموم في الدم بسبب عدم كفاءة الكلى.

-قلة الشهية

قد يؤدي تراكم السموم والفضلات في الجسم أيضًا إلى تقليل الشهية، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن، سبب آخر لانخفاض الشهية يمكن أن يكون الغثيان والقيء في الصباح الباكر، إضافة إلى عدم الرغبة في تناول الطعام، وقد يشعر الشخص بالشبع طوال الوقت ولا يرغب في تناول أي شيء، يمكن أن يكون علامة مقلقة.

-تغيرات في معدل التبول

الشخص السليم يمرر البول من 6 إلى 10 مرات في اليوم، واستخدام المرحاض أكثر من ذلك يمكن أن يكون مؤشرا على تلف الكلى، وفي حالة وجود مشكلة فيها، قد يتبول الشخص بشكل قليل جدًا أو كثيرًا جدًا.

يمكن أن تؤدي كلتا الحالتين إلى مزيد من الضرر للكلى، حتى أن بعض الناس يلاحظون الدم أو يفرطون في البول، يحدث ذلك لأن خلايا الدم تبدأ بالتسرب إلى البول بسبب تلف الكلى.

-جلد جاف وحكة

يمكن أن يكون الجلد الجاف والحكة إلى جانب الأعراض الأخرى لتلف الكلى علامة على اضطرابها في مرحلة متقدمة، فقد يحدث هذا عندما لا تتمكن الكلى من طرد السموم من الجسم وتبدأ في التراكم في الدم، مما يؤدي إلى الحكة والجفاف ورائحة كريهة في الجلد، كما يمكن أن تؤدي مشاكل الكلى أيضًا إلى أمراض العظام.

-الوقاية من اضطراب الكلى

يمكن الوقاية من اضطرابات الكلى من خلال اتخاذ تدابير في مرحلة مبكرة، والتي لا يمكن أن تكون ممكنة إلا إذا أمكن تشخيص الأعراض في الوقت المناسب.

ويكون خطر الإصابة باضطراب الكلى أعلى لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر ومستويات الكوليسترول، فيجب على هؤلاء الأشخاص الاستمرار في مراقبة حالتهم وإجراء فحوصات طبية سنوية لمعرفة كيفية عمل الأعضاء الأخرى، كما تساعد الفحوصات الطبية على اكتشاف المشاكل في المرحلة الأولية وبدء العلاج في وقت مبكر.