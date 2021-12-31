ما يفضله مواليد الأبراج في الشتاء.. "آيس كريم ولا أكل" أنت مين فيهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يشتهي كثير من الأشخاص تناول كوب من الشوكولاتة الساخنة والشاي طوال الوقت، بينما يفضل البعض الجلوس في المنزل.

وحسب شخصية كل برج، نذكر لكم ما يفضله مواليد الأبراج في فصل الشتاء، وفقا لما أوضح موقع "timesofindia".

- الحمل:

يحب مواليد الحمل الانغماس في تناول الآيس كريم في الشتاء، لإثبات أنهم لا يشعرون بالبرد.

- الثور:

يحب مولود الثور فصل الشتاء، لأن هذا الطقس يساعدهم على التواجد مع أحبائهم وعائلتهم.

- الجوزاء:

ينتظر أصحاب هذا البرج الشتاء، للتنزه مع الأصدقاء المقربين في الهواء الطلق، ومشاهدة الأفلام في المنزل مع الأسرة.

- السرطان:

فقط امنح مواليد السرطان بطانية للتدفئة، هذا كل ما يحتاجونه في هذا الطقس.

- الأسد:

يشعر مواليد هذا البرج بالبرودة، لذا يركزون دائما على ارتداء كثير من طبقات الملابس التي تشعرهم بالدفء.

- العذراء:

الطريقة المثلى للاستمتاع بموسم الشتاء بالنسبة للعذراء هي إضاءة الموقد، وقراءة كتاب مفضل.

- الميزان:

يحب برج الميزان تزيين المنزل في هذا الموسم خاصة مع اقتراب الاحتفال برأس السنة.

- العقرب:

يفضل مولود هذا البرج تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة التي تجعله يشعر بالدفء في هذا الطقس.

- القوس:

يحب مواليد القوس المغامرة، لذا سيكونون مشغولين بالتزلج على الجليد، ورمي كرات الثلج على أصدقائهم.

- الجدي:

- يفضل برج الجدي قضاء وقت مثالي ممتع مع الأصدقاء في فصل الشتاء.

- الدلو:

يهرب الدلو من موسم البرد، لذلك تجد مواليده يسعون لقضاء عطلة إلى مكان أكثر دفئًا.

- الحوت:

يميل مواليد هذا البرج إلى قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء أو الأشخاص المقربين.