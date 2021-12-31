7 نصائح للتغلب على الأرق والنوم بشكل أفضل: «سرير مريح ومرتبة طرية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم الجيد ليلاً لا تقل أهميته عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي، قلة النوم لها آثار سلبية فورية على الهرمونات وأداء التمارين ووظائف الدماغ، ويمكن أن تتسبب في زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض لدى كل من البالغين والأطفال، وعلي النقيض يمكن أن يساعدك النوم الجيد على تناول كميات أقل، وممارسة الرياضة بشكل أفضل، فإذا كنت ترغب في تحسين صحتك أو إنقاص وزنك، فإن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً يعد أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها

فيما يلي مجموعة من النصائح للنوم بشكل أفضل تقدمها لك «هن» وفقًا لموقع healthline.

التعرض الكافي للضوء أثناء النهار

يتمتع جسمك بساعة طبيعية لحفظ الوقت، تؤثر على عقلك وجسمك وهرموناتك، مما يساعدك على البقاء مستيقظًا وإخبار جسمك عندما يحين وقت النوم، ويساعد ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار في الحفاظ على صحة إيقاع هذه الساعة البيولوجية.

التوقف عن شرب الكافيين

الكافيين له فوائد عديدة ويستهلكه عدد كبير سكان العالم، يمكن لجرعة واحدة أن تعزز التركيز والطاقة والأداء الرياضي، ومع ذلك، عند تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم، فإنه يحفز جهازك العصبي وقد يمنع جسمك من الاسترخاء الطبيعي في الليل.

حاول النوم والاستيقاظ في أوقات ثابتة

يعمل الإيقاع اليومي لجسمك في حلقة ثابتة، حيث يتماشى مع شروق الشمس وغروبها، لذلك حاول الدخول في دورة نوم ويقظة منتظمة خاصة في الإجازات إذا أمكن، وحاول الاستيقاظ بشكل طبيعي في الوقت ذاته كل يوم.

تحسين بيئة غرفة نومك

تحسين بيئة غرفة نومك عن طريق التخلص من الضوء والضوضاء الخارجية للحصول على نوم أفضل ليلا، ويمكن أيضا أن يؤثر سريرك والمرتبة والوسادة «الطرية» بشكل كبير على النوم ويسبب آلام المفاصل أو الظهر، حاول شراء سرير عالي الجودة.

خذ حماما دافئا

يمكن أن يساعدك الدش الدافئ أو حمام القدم قبل النوم على الاسترخاء وتحسين طبيعة نومك.

لا تشرب أي سوائل قبل النوم

قلل من تناول السوائل في وقت متأخر من الليل وحاول استخدام الحمام قبل النوم مباشرة.

الاسترخاء وتصفية الذهن

ربما تساعدك تقنيات الاسترخاء مثل التدليك والاستماع إلى الموسيقى الهادئة وقراءة كتاب، بما في ذلك الحمامات الساخنة والتأمل على النوم المريح.