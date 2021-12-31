أجرأ إطلالات نجمات الفن في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن، خلال عام 2021، الأنظار بإطلالتهن أما على حسابتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو على السجادة الحمراء، خلال حضورهن المهرجانات، وحرص بعضهن على الظهور بإطلالات كانت الأجرأ.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات نجمات الفن في عام 2021، وفق ما ذكرت مصمة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان كت باللون الفضي، شفاف عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إنجي كيوان:

تألقت الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان بفستان باللون الأممر جريء ومفتوح الظهر ومزين بالسلاسل من الخلف مع حركة الكتف الواحد المنسدلة بها قصة كالوشاح على الظهر ما أعطى جعلها تبدو بإطلالة جريئة أكثر.

مايا دياب:

ظهرت الفنانة مايا دياب بفستان باللون الأسود بقصة الكب وشفاف عند منطقة الظهر والجانب الأيمن.واعتمدت مايا مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.واختارت مايا أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

جورجينا طواف:

ارتدت الفنانة جورجينا طواف فستانا باللون الأسود مكشوف عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

نجلاء بدر:

أطلت الفنانة نجلاء بدر بفستان باللون الأسود جريء ومثير، واتسم تصميم الفستان بجانب مكشوف من الصدر والبطن والساق.