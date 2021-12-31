طريقة عمل «البرياني» بنكهات مختلفة.. جمبري وفراخ وهندي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل البرياني بأكثر من وصفة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن لربات المنازل تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة، فهو من الأكلات المناسب تحضيرها في فصل الشتاء.

برياني بالجمبري

بصل

زنجبيل

ثوم

جمبري

بهارات

كزبرة ناشفة

كمون

كاري

ملح وفلفل

قرفة

عصير ليمون

حبهان

بسلة

كزبرة خضراء

زعفران

لبن جوزهند

ماء

أرز بسمتي

فلفل حار

طماطم

زيت

دقيق

زبادي

طريقة عمل برياني بالجمبري

يقطع البصل قطع صغيرة الحجم ثم يشوح في طاسة مع القليل من الزيت.

يضاف للبصل بهارات وكزبرة ناشفة وكاري وحبهان مع ملح وفلفل وكمون وقرقة ثم يضاف إليهم الجمبري والفلفل الحار والبسلة.

يفرم الثوم والزنجبيل في الكبة، ويضافوا للخليط ثم تضاف الكزبرة الخضراء.

يضاف لبن جوز الهند للخليط ثم يضاف عصير الليمون وتقلب كل المكونات جيدًا.

يسلق الأرز حتى يكتمل النضج ثم يضاف إليه الزعفران المذاب في القليل من الماء.

يقطع البصل قطع متوسطة الحجم، ويضاف إليه القليل من الملح والدقيق ثم يحمر في الزيت.

يقدم الأرز في طبق تقديم، ويضاف إليه خليط الجمبري ثم يضاف إليهم البصل المقلي.

يقدم برياني الجمبري ساخن مع الزبادي.

برياني هندي حار

دجاجة مقطعة

زيت زيتون

بصل

ثوم

زبادي

خل

زنجبيل

شطة هريسة

طماطم مفرومة

بهارات جراماسالا

نعناع مجفف

ملح وفلفل

كزبرة خضراء

مرقة

أرز بسمتي

ورق لورا

حبهان

قرفة عيدان

طريقة تحضير برياني هندي حار

يسخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، يضاف الزبادي والخل، ثم البصل ويقلب حتى يلين.

يضاف الثوم ومعجون الزنجبيل والهريسة والفلفل وطماطم.

يقلب حتى تتسبك الطماطم ثم يضاف الجراماسالا والنعناع والملح والفلفل والكزبرة.

يضاف الدجاج، تخفف حدة النار إلى هادئة، ثم تُطهى لمدة 45 دقيقة، تقلب كل فترة.

يغلى الماء في قدر آخر، ويضاف الأرز وورق اللورا والحبهان والقرفة والملح والفلفل، وتغطى وتترك حتى تنضج لمدة 20 دقيقة.

في طبق التقديم توضع طبقات الأرز ومزيج الدجاج في طبقات متتالية.

تترك حتى تمام النضج وتقدم

برياني بالدجاج والبسلة

دجاجة

1 كيلو أرز بسمتي منقوع لمدة 40 دقيقة

ورق لورا

ليمون مجفف

سمنة

3 طماطم

6 بصل

رأس ثوم

2 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

زعفران بودرة

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة كركم

2 فلفل رومي

2 فلفل حار

زيت زيتون

ملح

لوز أو كاجو

صوص البرياني

كزبرة خضراء

فلفل رومي

فلفل حار

ثوم

ملح

ليمون

خل

زيت زيتون

كمون

طريقة تحضير برياني بالدجاج والبسلة

يشوح البصل الشرائح على النار مع السمنة البيضة ويترك 20 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي ويقرمش.

يسلق الأرز البسمتي في ماء مغلي وبه 7 ملعقة من الملح وورق لورا وعود قرفة وفلفل أسود.

يترك حتى تمام النضج ثم يصفى ويخلط مع الكاري والكركم وبودرة الزعفران.

يرش على وجه الأرز ماء الورد ثم يوضع بداخله في ورق فويل فحمة مشتعلة وتطفأ بالزبدة ويغطى حتى يأخذ طعم الفحم.

يشوح الدجاج في السمنة جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يضاف البصل والثوم المجروش.

يضاف الفلفل الرومي والحار وتترك قليلا ثم تضاف الطماطم مع صلصة الطماطم.

تتبل بالملح والفلفل ثم يوضع الليمون المجفف، ويضاف قليل من الماء وتترك حتى تمام النضج وتقدم مع الأرز والبصل المقرمش واللوز.

تفرم كل مكونات الصوص مع التوابل والخل وتشوح في السمنة البيضة وتقدم بجانب الأرز.