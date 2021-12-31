9 أطعمة تجعلك تبدو أصغر سنا.. أبرزها الطماطم والرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع تقدمنا في العمر، يمكن للأطعمة التي نأكلها أن تؤثر بشكل كبير على لياقتنا البدنية ومظهرنا ونوعية حياتنا ومخاطر الأمراض.

ولكن تساعد بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في إبطاء علامات الشيخوخة وتعزيز صحة الجلد والظهور بمظهر أصغر سنا مع تقدمك في السن، وفقا لموقع "healthline".

1. زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للالتهابات قد تحمي من شيخوخة الجلد الشديدة والأمراض المزمنة.

2. الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر له خصائص قوية مضادة للأكسدة، لذا فهو يساعد في حماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تحدث نتيجة لعوامل خارجية مثل التلوث أو أشعة الشمس.

3. الأسماك:

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون على نسبة عالية من أوميجا 3 والبروتين والسيلينيوم وأستازانتين، وكلها مرتبطة ببشرة أكثر صحة.

4. الشوكولاتة أو الكاكاو:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، وتشير بعض الأبحاث أن هذا المركب يحسن صحة الجلد.

5. الخضروات:

الخضروات غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس وتساعد في دعم تجديد الجلد الصحي.

6.بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على أنواع من مضادات الأكسدة المعروفة باسم قشور، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، علاوة على ذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا3 والذي يدعم غشاء الجلد الصحي.

7. الرمان:

الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح الجلد وحماية البشرة من الأضرار المرتبطة بأشعة الشمس.

8. الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في دعم غشاء الجلد الصحي ومنع أضرار الجذور الحرة التي تؤدي إلى الشيخوخة.

9. الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين، مما يوفر حماية طفيفة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.