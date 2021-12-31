هذه الأبراج ستكون الأسعد حظا في العمل عام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تزامناً مع بداية العام الجديد، وتوديع سنة ماضية، يترقب المهتمون بعالم الأبراج معرفة حظوظهم في العام الجديد.

وفي السطور التالية نعرض لكم الأبراج الأكثر حظاً في هذه السنة كما جاء في موقعي "elitedaily" و "timesofindia".

-العقرب

قد يشهد مواليد برج العقرب عاما جديدا هو الأفضل على المستوى المالي، وسيكون أمامهما خياران، إما السفر أو الزواج.

-الحوت

يأتي برج الحوت في المرتبة الثانية ضمن أكثر الأبراج حظاً في النصف الثاني من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجني ثمار تعبه، ويسدد ديونه.

-الثور

عام البدايات الجديدة في كل شئ، وكأنك أغلقت صفحة تماما وبدأت في الأخرى، الحظوظ المهنية قد تكون جيدة للغاية في 2022 لمواليد برج الثور.