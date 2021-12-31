طرق تنسيق البليزر الطويل على جميع أنواع الملابس.. جربتيه مع الفستان؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

البليزر، من الملابس الرائجة في الشتاء، ويمكن ارتداؤه بطرق مختلفة، تساعد على إضفاء لمسة جمالية على الملابس، خاصة الطويل منه، إذ يمكن تنسيقه بشكل مميز وطرق متنوعة، تمنحك إطلالة أكثر أناقة وجاذبية، بحسب موقع «vogue» العالمي، المهتم بعالم الموضة والأزياء.

طرق تنسيق البليزر الطويل على الملابس

البليزر مع البدلة الرسمية

لخطف الأنظار والوصول إلى الأناقة العصرية في المناسبات الرسمية، يمكن ارتداء بدلة رسمية وتنسيقها مع البليزر، ويمكن تنسيقه مع الأسود أو الكحلي أو الرمادي، مع بنطال واسع.

بليزر طويل مع الكعب العالي

البليزر الطويل من الاختيارات الأنيقة والمميزة، عند ارتدائه مع حذاء كعب عالِ، بأي لون، لكن لإضفاء مزيد من الأناقة، يفضل ارتداء حذاء برقبة.

الكاروهات مع البناطيل

يمكن ارتداء بليزر كاروهات طويل مع مختلف أنواع البناطيل، سواء كانت جينز، أو قماش، أو جلد.

الفاتح مع الملابس الجلدية

من أحدث خطوط الموضة، ارتداء بليزر بلون فاتح كالأبيض والبيج، ويمكن تنسيقه أيضا، مع الفستان أو البناطيل الجلدية بمختلف ألوانها.

التنسيق مع الحزام

من الأشكال المختلفة لارتداء البليزر الطويل الشتوي، أن يتم تنسيقه مع حزام خصرعريض، ويعد اللون الجملي من الألوان المميزة في البليزر بجانب الأسود.

أفضل ألوان البليزرات

الأسود

يلائم الأسود كل الألوان، ويمكن ارتداء معه بنطلون أسود أو رمادي أو بيج، ومع الجينز بكل أنواعه ودرجات لونه.

الرمادي

الرمادي من الألوان المميزة في البليزرات المختلفة خلال فصل الشتاء، ويمكن ارتداؤه معه جينز رمادي، أو جينز بأي درجة أخرى، وأيضا مع أي بنطلون أسود، كما يمكن ارتداؤه على فستان بدرجات اللون الأصفر.

البيج

يليق البليزر البيج مع البناطيل السوداء والجينز، ويمكن ارتداء قطعة أسفله باللون الأبيض أو الأسود، ويمكن ارتداؤه مع فستان أبيض، ما يضفي لمسة جمالية مختلفة ومميزة.