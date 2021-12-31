نبات صحي يقلل من التهابات المفاصل.. كليه مرتين في الأسبوع وانسي الألم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تغيير نمط النظام الغذائي من الوجبات السريعة إلى الأطعمة الطبيعية الصحية، من الخطوات المفيدة لحياة صحية أفضل، ما يساهم أيضا، في التقليل من التهابات المفاصل، التي تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، وعادة ما يأتي بآلام مزعجة، وفي بعض الأحيان يسبب الالتهاب أضرارا دائمة في المفاصل.

نبات صحي يقلل التهابات المفاصل

يتطلب التهاب المفاصل البدء في العلاج مبكرًا، لتقليل الضرر المصاحب له، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام غذائي صحي، يعطيك العناصر الغذائية السليمة، التي تساعدك أيضا، في الحفاظ على الوزن الصحي، لأن زيادة الوزن، تؤدي إلى مزيد من الآلام بالمفاصل، وربما لا يعلم البعض أن الفاصوليا تلعب دورا مهما في مواجهة تلك الالتهابات.

الفاصوليا مرتين في الأسبوع

نصحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بتناول الفاصوليا مرتين في الأسبوع، إذ تعمل تعمل على التقليل من الأعراض المزعجة لالتهاب المفاصل، لأنها مليئة بالألياف والمغذيات النباتية، التي تساعد على خفض بروتين سي التفاعلي، وهو مؤشر للالتهاب الموجود في الدم، كما أنها مصدرا ممتازا وغير مكلفا للبروتين، وتحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقليل حدة الالتهابات، بحسب «إكسبريس» البريطانية.

لذلك من الأفضل إضافة بعض الأطعمة، ومنها الفاصوليا للنظام الغذائي، للتخفيف من الأعراض المصاحبة لتلك الالتهابات، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، لأن ذلك يعني ضغط زائد على المفاصل الركبتين والكاحلين والقدمين، ما يؤدي إلى زيادة الألم ومشاكل في الحركة، وبالتالي ضرورة العمل على تخفيض الوزن.

مهمة للدايت وتقلل من أسباب الالتهاب

تقول الدكتورة مروة شعير، مدرس الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، إن الفاصوليا من النباتات الصحية المفيدة، لأنها غنية بالألياف التي تقلل من زيادة الوزن، وتضبط مستويات السكر في الدم، وتقاوم متلازمة مقاومة الأنسولين، ما يجعلها تقي من المشكلات المتعلقة بالتهاب المفاصل.

وأكدت خبيرة التغذية في تصريح خاص، أن تناول الفاصوليا مفيد، جدًا خاصة لمن يعاني من التهاب المفاصل، لأنها تحد من المشكلات التي تسببها، ناصحة أيضًا بتناول البامية والقلقاس.