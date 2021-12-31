حيل بسيطة تساعدك على شراء الأطعمة الطازجة.. شوفي بعينك والمسي بإيدك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقع بعض ربات البيوت، خاصة الزوجات الجدد، في حيرة من أمرهن، عند شراء بعض المنتجات من السوبر ماركت ومراكز التسوق المختلفة، ويرتبكن بشدة عند اختيار احتياجاتهن، والمفاضلة بين المعروضات من حيث الجودة، علما بأن هناك بعض الحيل والعلامات البسيطة، التي تساعد على إنجاز المهمة بسهولة، بحسب موقع «bright side».

الدجاج الطازج

يعتبر الدجاج من أكثر الأشياء المحيرة عند الشراء، نظرا لعدم القدرة على التفرقة بين الدجاج الطازج، لكن ببساطة في حال لاحظتي لونه شاحبا ومائلا إلى الأصفر أو البني الفاتح، فيجب تركه على الفور، وإذا كان قوامه متماسكا وحوافه غير جافة فتكون صالحة، لكن بعد التأكد من تاريخ التعبئة، فإذا كانت مغلفة لأكثر من يومين يفضل الابتعاد عن شرائها.

البطيخ الناضج

جذع البطيخ هو الدليل على نضجها، إذا كان لونه بنيًا وجافا، فهذا يعني أنه ناضج ويمكن تناوله، وإذا كانت قشرته الخارجية تحتوي على بقعة صفراء أو برتقالية، يفضل الابتعاد عن تناولها، ويمكن اختيار البطيخة الدائرية، أفضل من البيضاوية.

الخبز الصحي

عند شراء الخبز من السوبر ماركت، يجب اختيار النوع المدون عليه كلمة «دقيق القمح الكامل»، فهذا هو نوع الخبز الجيد، خاصة أنه مفيدا للجسم ويمده بالألياف والفيتامينات، وأفضل من الدقيق الأبيض، ويمكن اختبار الخبز عن طريق الضغط عليه بالإصبع، فإذا عاد كما كان، فهذا يدل على أنه طازجا.

اختبار الطماطم

يمكن تجنب شراء الطماطم في عبوات بلاستيكية، لأنه يصعب التحقق من نضجها، كما يجب التأكد من أن القشرة الخارجية ملساء ناعمة، لا تحتوى على أي تعرجات أو ثقوب.

نتوءات الفلفل

يجب ألا يحتوى الفلفل على بقع، كما يجب أن لا يكون طريا، بالإضافة إلى التأكد من احتوائه على 4 نتوءات في أسفله.

السمك الأفضل

يكون أن يكون جلد السمكة لامعا وحريريا، وعين السمكة يجب أن تكون بارزة، كما يجب ألا يكون هناك أثرا للأصابع عند الضغط عليها.