أضواء وحلوى.. تعرف على معنى شعار جوجل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وضعت شركة "جوجل" شعاراً جديداً لها بدلاً من شعارها القديم، الذي تم تصميمه عام 1999، في إشارة إلى بدء العد التنازلي للعام الجديد 2022.

وقرر محرك البحث جوجل الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، أن يبدأ هذا العام برسم الشعار المبتكر للعام الجديد، الذي تميز برسومات مبتكرة، ورسوم متحركة ترمز إلى الاحتفال بليلة رأس السنة، وفقًا لموقع businesstoday.

وأثناء تحريك المؤشر فوق الشعار الجديد، تظهر رسالة فوق الرسومات مكتوب بها "ليلة رأس السنة"، والذي تميز بالأضواء وأشكال الحلوى مكتوب عليها 2021، كما تضيء أشكال المصابيح عندما توجه المؤشر على رسومات الشعار.

هذا موجز لعام 2021 - ليلة رأس السنة الجديدة، كما تقول جوجل في أرشيفها لجميع رسومات الشعار المبتكرة السابقة، عند النقر فوق رسومات الشعار المبتكرة، ينبثق شكل مخروط من القصاصات وسيتم إعادة توجيهك إلى نتائج البحث عند النقر.

وكانت ابتكرت جوجل رسومات شعار مبتكرة للغاية ليلة رأس السنة الجديدة خلال السنوات الماضية، لكن التصميم لهذا العام كان بسيطًا جدًا.