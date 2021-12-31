أفضل إطلالات نجمات الفن في 2021 لـ6 نجمات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن المهرجانات والحفلات، على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أفضل إطلالات نجمات الفن خلال عام 2021، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، وفقًا لمصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي:

ريا أبي راشد:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللون الباستاج من توقيع زهير مراد، بالإضافة إلى أن اللون جاء مناسب جدا لبشرتها، وقصة الكورساج الصدر وتحديد الخصر أبرز رشاقتها، وأيضا تنسيق الشعر والمكياج كان موفق.

مهيرة عبد العزيز:

ظهرت الإعلامية مهيرة عيد العزيز بفستان باللون البرتقالي من توقيع توني ورد، وأبرز لون الفستان وقصته جمال قوامها. أما غطاء الرأس مع صيحة الكم الواحد المطرز أعطى لها جراءة.

تارا عماد:

تألقت الفنانة تارا عماد بفستان من مجموعة ZUHAIR MURAD. وارتدت جامبسوت مطرز بالزخرفات والحبيبات الكريستال الذهبية مرسوة بطريقة الهوت كوتيور، بالإضافة إلى أن القصة أبرز قوامها الممشوق بطريقة جمالية.

وأكملت الاطلالة خصوصاً من الناحية الجمالية بمكياج وتصفيفة شعر موفقين.

ريم السعدي:

إطلالة عارضة الأزياء ريم السعيدي تعتبر من أجمل الاطلالات البسيطة التي تتميز بالفخامة والرقي، كما أن اللون مناسب جدا لبشرتها، وتنسيق الشعر والمكياج جاء موفقا.

أروى جودة:

أطلت الفنانة أروى جودة بفستان أبيض كلاسيكي، وجاء اختيارها للقصة واللون مناسب جدا لبشرتها.

بلقيس:

تألقت المطربة بلقيس بفستان من تصميم مروان خالد، وتميز بقصة الكاب ما أعطى لها فخامه ملكية، وتعتبر قصة الكتف الواحد من ضمن اتجاهات الموضة العالمية، وتنسيق الشعر والمكياج والمجوهرات كان موفقا.