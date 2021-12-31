خطوة بخطوة.. 3 طرق شهية لعمل الديك الرومي في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يرتبط رأس السنة عند بعض الأسر المصرية بوليمة على طاولة الطعام يتوسطها الديك الرومي، كوجبة أساسية على طريقة العادات الغربية، فما طرق إعداد هذه الوجبة بحسب الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وأميرة شلبي:

- الديك الرومي في الفرن

أولًا - المقادير:

(ديك رومي - بصل - ثوم - جزر - كرفس - حبهان - كرات - ورق لورا - بهارات - قرنفل - قرفة أعواد - طماطم - زيت ذرة - ملح - فلفل).

- ثانيًا طريقة التحضير:

يُغسل الديك الرومي جيدًا، ثم ضعي عليه رشة ملح ورشة فلفل وادهني جسمه من الخارج طماطم بوريه وبعض أعواد الروزماري داخل الديك الرومي.

بعدها ضعي حلة ذات الحجم الكبير على النار، وبها كمية من الزيت ثم اغليها على النار وضعي بها الديك الرومي.

تُقطع الطماطم والجزر والكرفس والفلفل الأخضر والكُرات، والبصل شرائح جميعًا في إناء ثم يضاف لها ورق لورا وثوم وقرفة أعواد، ضعي كل هذه المكونات علي الديك الرومي في الحلة ثم أضيفي إليها بهارات وشرائح بصل وزعتر وملح وفلفل وبعد أن ينضج الديك الرومي أضيفي إليه 2 لتر ماء واتركيه على النار.

وبعد أن ينضج الديك الرومي أخرجيه من الحلة واحشيه بالمكونات السابقة ثم ادهنيه من الخارج بالزبدة مع رش ملح وفلفل واتركيه في الفرن، وبعد تمام النضج ضعيه في طبق تقديم وقومي بتزيين الطبق بمزيد من البقدونس.

- مقادير الديك الرومي بالقراصيا والبرتقال والمشمش

أولًا - المقادير:

- ديك رومي.

- لتر ماء ساخن.

- كوب ملح.

- كوب سكر.

- بصل مقشر.

- جزر.

- زعتر طازج.

مقادير صوص البرتقال:

-2 كوب عصير برتقال دون سكر.

- 1 بصل أصفر.

- 4 فصوص ثوم.

- ملح.

- عسل أبيض.

- 4 أكواب مرقة.

- بشر برتقال.

ثانيًا - طريقة التحضير:

قومي بتدليك الديك الرومي بالملح والفلفل والشطة وضعيه في صنية مع المكونات، ثم قومي بتغطيته بورق فويل وضعيه داخل الفرن.

ضعي طاسة على النار بها ملعقة دقيق وملعقة من الزيت أو الزبدة، وبعدها قومي بتقليب الخليط جيدًا، وضعي عليهم صوص البرتقال، وبعد أن ينضج ضعي عليه مقدار الصوص.

- طهي الديك الرومي على طريقة الشيف نجلاء

أولًا - المقادير :

- ديك رومي.

- 6 علبة زبادي.

- 2 بصلة كبيرة.

- كركم .

- بابريكا .

- كزبرة جافة.

- قرفة ناعمة.

- زنجبيل بودرة .

-1/2 كوب زيت.

- ملح .

- فلفل أسود.

ثانيًا - طريقة التحضير:

ضعي 6 علب زبادي مع بصلتين و ½ كوب زيت وملعقة من كل من "كركم كبيرة، بابريكا كبيرة، قرفة، زنجبيل، وكزبرة ناشفة كبيرة، وفلفل أسمر و4 ملح، ويقلب المزيج جيدا".

ادهني جسم الديك الرومي بالليمون، واحشيه بهذا الخليط جيدًا، ثم ضعيه بالفرن أول ساعة على درجة حرارة عالية، وبعدها درجة حرارة منخفضة.