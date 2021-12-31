طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحادق بالمنزل.. خليكي دايما مختلفة في رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دائما ما تبحث ربات البيوت، عن وصفات بسيطة لتحضيرها داخل المنزل في المناسبات المختلفة، وبالتزامن مع ليلة رأس السنة، يحاولن إعداد أطعمة خفيفة ولها أشكال مقتبسة من روح تلك المناسبة، منها كوكيز الكريسماس الحادق، والذي قدمته الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج « اتفضلوا عندنا» على «سي بي سي سفرة»، بطريقة بسيطة وسهلة.

مقادير كوكيز الكريسماس الحادق

كوب زبدة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

فلفل أسود.

2 بيضة.

نصف كوب جبنة ريكوتا.

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

للتقديم:

سلامي.

جبنة كريمي.

زيتون.

طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحادق

- يخلط البيض والسكر والملح والفلفل الأسود.

- تسيح الزبدة وتضاف لخليط البيض.

- يخلط الدقيق مع الملح، ويضاف لخليط الزبدة والبيض، ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة.

- تغطى وتترك لترتاح، للحصول على القوام المطلوب.

- تفرد بالنشابة وتقطع بالقطاعات، وترص في صينية، وتوضع بالفرن حتى تمام النضج.

- تخلط الطماطم والزيتون والجبنة البارميزان.

- يمكن إضافة السلامي المفروم.

- خلط الجبنة الكريمي مع الجبنة الريكوتا والبارميزان.

- يضاف جزء من خليط الأجبان لخليط الطماطم.

- يحشى البسكوت بخليط الطماطم ويزين بالزيتون والطماطم ويقدم.

مقادير كوكيز الكريسماس بالجنزبيل

250 جرام زبدة طرية.

250 جرام سكر.

2 بيضة.

500 جرام دقيق.

نصف باكو بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة زنجبيل.

2 ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملح.

فانيليا.

رويال أيسينج.

بياض بيضة.

سكر بودرة منخول.

لون أخضر.

خطوات تحضير كوكيز الكريسماس بالجنزبيل

- خلط الزبدة والسكر ورشة ملح وفانيليا والزنجبيل والعسل الأسود بمضرب البيض.

- إضافة البيض ومواصلة الخلط جيدا.

- خلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم إضافته للخليط، وخلطه مرة أخرى.

- فرد العجينة وتقطيعها مستخدمة الأحجام المختلفة لشكل.

طريقة تحضير الرويال أيسينج

- خلط بياض البيض مع بعض من السكر البودرة.

- إضافة قليل من اللون الأخضر، وخلط جيدا وفردها على كوكيز الكريسماس.

طريقة تحضير شجرة الكريسماس

- وضع الأحجام المختلفة من كوكيز النجوم فوق بعضها البعض.

- تثبيتها بالرويال أيسينج، حتى الحصول على شكل شجرة الكريسماس.

- يمكن تزيينها بأشكال مختلفة من عجينة اللوز.