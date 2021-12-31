الامارات | بنك اسباني يودع 170 مليون دولار بالخطأ في حسابات عملائه

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك اسباني يودع 170 مليون دولار بالخطأ في حسابات عملائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فرع مصرف «سانتاندير» الإسباني في بريطانيا، أنه وزع 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار) بالخطأ، في يوم عيد الميلاد.

ووفقا لصحيفة «ذا غاردين» البريطانية، ووكالة «سبوتنيك» فإن المصرف أكد في بيان، أن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها، في 25 ديسمبر الجاري، بسبب مشكلة فنية.

وأضاف المصرف أنه يتعاون العمل مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ، مؤكدا أن الدفعات سحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه.

وأشار البنك إلى أنه تمكن بسرعة من تشخيص الخلل وإصلاحه، مشيرا إلى أنه فتح إجراء استرداد خطأ مصرفي مع البنوك المستفيدة.

وقال المتحدث باسم الشركة: «نأسف لأنه بسبب مشكلة فنية، تم تكرار بعض المدفوعات من عملائنا من الشركات بشكل غير صحيح في حسابات المستلمين».

وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع «سانتاندير» أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تاليا على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

يذكر أن «سانتاندير» هي مجموعة مصرفية إسبانية تتمركز حول بنك سانتاندير، وتضم شبكة من المؤسسات المالية، التي لها وجود في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفي نوفمبر 2004، استحوذ بنك سانتاندير على المصرف البريطاني آبي، وعُين على رأسه فرانسيسكو غوميز رولدان.

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