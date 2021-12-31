الامارات | خطوات بسيطة للحصول على بشرة صحية وأكثرنضارة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة للحصول على بشرة صحية وأكثرنضارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اذا لم يكن لديك الوقت الكافي للاهتمام في بشرتك فلا داعي للقلق.

خبراء التجميل من دكتور بيوتي يقدمون لك بعض النصائح التي تساعدك للحصول على بشرة صحية ومع القليل من العناية يمكنك تأخير الشيخوخة الطبيعية لبشرتك وترهلها. تقدم لكم أخصائية التجميل الصيدلانية رحاب نوري من دكتور بيوتي اهم النقاط للحصول على بشرة صحية.

الحماية من الشمس

حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية أمر مهم جدا.

لأن التعرض للشمس بدون حماية يسبب ظهور التجاعيد والبقع الداكنة وخطوط الشيخوخة ومشاكل الجلد الأخرى وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الجلد ايضا.

الحل السهل والمتاح اليوم هو استعمال المستحضرات الواقية من الشمس. اذ تتوفر واقيات الشمس واسع الطيف ابتداء من معامل حماية 30 على الأقل .

ومن المهم تجديد استخدام واقي الشمس كل ساعتين خصوصا اذا كنت تتعرض للشمس أو عند السباحة أو عند القيام ببعض الأعمال الخارجية

والأفضل تجنب الشمس بين الساعة 10 صباح ا و 4 مساءً حيث تكون أشعة الشمس قوية.



الأكل الصحي لبشرة صحية

لا يمكن لأي منتج تجميل أن يعمل بشكل صحيح ما لم تتمتع بصحة جيدة من الداخل، وللحصول على جسم صحي فإن اتباع نظام غذائي مناسب أمر ضروري.

فيجب إضافة الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون إلى نظامك الغذائي اليومي. بالإضافة إلى ذلك ، توصي بعض الأبحاث بأن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك أو مكملات زيت السمك وقليلة الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المعالجة/المكررة قد يكون مصدر اً لبشرة شابة. كما أن شرب كمية كافية من الماء يحافظ على رطوبة بشرتك

واضافت خبيرة البشرة الصيدلانية زينة العمر بعض النقاط المهمة ايضا لبشرة شابة وجميلة .

الروتين المناسب

يجب اختيار روتين البشرة المناسب حسب نوع البشرة واحتياجها ومعرفة ما يناسب بشرتك , كذلك الاعتدال في استعمال المقشرات حتى لا يتم ازالة كافة الزيوت المفيدة للبشرة وتجنب استخدام الماء الحار جدا اثناء الاستحمام و استخدم الصابون المناسب، اما للرجال عليهم استخدام الكريم أو اللوشن المرطب بعد الحلاقة حيث ان الجل أو مستحضرات الحلاقة تؤذي البشرة .

الاقلاع عن التدخين

التدخين يضر بصحتك و يجعلك تبدو أكبر سنا في سن مبكرة , ويسبب ظهور التجاعيد والخطوط حول الفم. كما أنه يسبب تقلص في الأوعية الدموية الدقيقة في الطبقات الخارجية من جلدك، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وجعل بشرتك تبدو شاحبة ومريضة .

الراحة النفسية

ليس فقط النظام الغذائي ونمط حياتك اليومية يجعل بشرتك باهتة ومتعبة أيضا المواقف العصبية يمكن أن تسبب ارهاق لبشرتك اذ أن التوتر يجعل بشرتك أكثر حساسية مما يؤدي الى ظهور حب الشباب واضطرابات جلدية. لذلك من أجل صحة الجسم والعقل والبشرة تجنبي العصبية وامنحي نفسك قسطا كافيا من النوم محيط مليء بالأشخاص الايجابيين

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