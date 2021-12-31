أعراض الإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن.. أبرزها «صداع وقلة حركة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من الاكتئاب في جميع المراحل العمرية، وله بعض العلامات التي يسهل على الجميع تحديد الحالة من خلالها، ولكن يصعب ملاحظته على الأشخاص الأكبر سنًا، وقد يعتقد المحيطون بهم أن الأعراض التي تظهر عليهم ترتبط بالتقدم في العمر.

ما هي علامات الاكتئاب لدى كبار السن؟

وترصد «هن» في الموضوع التالي علامات الاكتئاب على كبار السن وفقًا لموقع «Web MD»فيما يلي:

- آلام شديدة في المفاصل، وعظام الجسد.

- صداع مستمر.

- مشكلات في الذاكرة.

- تغيرات حادة في الحالة المزاجية.

- تباطؤ في الحركة والنطق.

- الكسل، وفقدان الطاقة لعمل الأنشطة المعتادة.

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

نصائح للتخلص من الاكتئاب

- محاولة تغيير الروتين اليومي

يلزم الحرص على تغيير الروتين المعتاد، ومحاولة ممارسة أنشطة وهوايات جديدة، لأن تكرار الروتين من الأسباب الأولى للإصابة بالاكتئاب.

- الحرص على المشاركة الاجتماعية.

حاول التقرب من الأصدقاء، ومشاركتهم الأنشطة الاجتماعية، والتحدث حول ما تفعله في حياتك، مع الحرص على أخذ استمداد الدعم النفسي منهم.

- ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة من أهم الأسس للتخلص من المشكلات النفسية، إذ تساعد في دعم الحالة الصحية، وتحسين المزاج.

- الحفاظ على نظام غذائي صحي

يلزم الحرص على تناول الأغذية الصحية التي تساعد على التقليل من الاكتئاب، وتحسين الحالة المزاجية.

- النوم الجيد

النوم الجيد يكون من 6 إلى 8 ساعات، حيث يساعد على التقليل من الاكتئاب ويحافظ على الصحة العامة للأشخاص.

- طلب الاستشارة

إذا لاحظت تدهور الحالة المزاجية، يمكنك التحدث مع طبيب مختص لمساعدتك في الخروج من حالتك النفسية.

- حاول الحصول على الدعم النفسي

يأتي الدعم النفسي من تكوين صداقات، وذلك لتجنب الاحساس بالوحدة، لذا يلزم المحافظة على وجود تعاملات دائمة للأسرة والأصدقاء، سيساعد ذلك في تحسين الحالة المزاجية بدرجة كبيرة.