الامارات | تجربة تناول طعام فاخرة على الطريقة الفرنسية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة تناول طعام فاخرة على الطريقة الفرنسية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فندق ومنتجع «ون آند أونلي رويال ميراج» عن إعادة افتتاح المطعم الشهير «سيليبريتيز» بعد إغلاقه لفترة قصيرة بسبب أزمة الجائحه العالميه. ويعود «سيليبريتيز» مع مفهومٍ جديد في عالم الطبخ تحت إشراف الشيف ماورو كولاجريكو الذي يقدم تجربة تناول طعام فاخرة بلمسة فرنسية راقية.

ويقدم الشيف ماورو، بعد تجديد تعاونه مع المنتجع، تشكيلةً مميزة من الأطباق الكلاسيكية بلمسةٍ عصرية حيوية تعكس أسلوبه المبتكر وإبداعه في عالم الطبخ، مما يضمن للضيوف تجربة تناول طعام فرنسية لا تُضاهى.

عمل الشيف الأرجنتيني خلال العشرين سنة الماضية على تطوير مهاراته في فرنسا. وحصل مطعمه ميرازور، الذي يقع في منطقة الريفيرا الفرنسية، على جائزة أفضل مطعم في العالم في 2019، كما يعتبر ماورو أول شيف غير فرنسي يحصل على ثلاث نجوم ميشلان في فرنسا. ويعكس مطبخه التجارب المتنوعة التي اختبرها ليقدم للضيوف مجموعة من النكهات المنعشة والغنية من قلب البحر المتوسط وجنوب فرنسا.

و قال الشيف ماورو: «اختبرتُ مجموعة من التجارب التي أثرت بي وبأسلوبي، لكنني شيف وأحب فن الطهو، وأقدم الطعام لجميع الضيوف بكل شغف ومحبة. ويتميز سيليبريتيز بمطبخه الكلاسيكي الفاخر الذي شكل أيقونةً بارزة في دبي خلال العقدَين الماضيين. وبمناسبة إعادة الافتتاح، حرصنا على إضافة مزيدٍ من الحيوية على الأطباق وتقديم خدمة استثنائية تسهم في تعزيز الأجواء البسيطة والمريحة للضيوف مع الحفاظ على الطابع الأنيق والراقي».

وتتمحور رؤية سيليبريتيز الجديدة حول المشاركة، ويقدم المطعم قائمة طعام تناسب الطابع الاجتماعي الخاص بدبي. وتضم القائمة تشكيلة من الأطباق الكلاسيكية المبتكرة مثل لا تارت تروف نوار (تارت الكمأة السوداء) وحساء بويابيس الفرنسي، إضافةً إلى مجموعة من الأطباق التي تحلو مشاركتها مثل سول مونيير، ولو بار أون كروت دو سيل (سمك القاروص البري المملح)، ولا سيل داجنو (لحم الضأن إيبيريكو المشوي). كما يقدم لمحبي الحلويات توليفةً مميزة من الأطباق الشهية مثل كريب سوزيت الشهير ولومليت نورفِجيين.

ويتسع المطعم بحلته الجديدة لـ70 ضيفاً ويتميز بإطلالاتٍ خلابة على شاطئ المنتجع الأمامي. وتعزز الأجواء الراقية من تجربة الضيوف، مما يجعلها وجهةً مفضلة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالمشروبات الخفيفة أو وجبات العشاء الفاخرة في اللاونج المميز أو تحت نجوم السماء في التراس الخارجي الواسع.

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