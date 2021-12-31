لايف ستايل

ماتخرجيش عشان كورونا.. 6 أفكار لحفل رأس السنة في البيت وعلى قد الإيد (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفل رأس السنة

ساعات ويبدأ، الاحتفال برأس العام الجديد 2022، ينتظرها الجميع حول العالم، للاحتفال بعام جديد، ووداع عام سابق، من خلال الحفلات والسهرات، ومع انتشار وباء ومتحوراته الجديدة، يمكنك استبدال السهرات الخارجية بحفل داخل المنزل، إلا أن الأمر يحتاج ديكورات هائلة لتحويل منزلك لساحة احتفال برأس العام.

فاليوم هو أكثر الأيام إثارة للاحتفال، والتزيين، واستخدام الديكورات المناسبة، لأجواء الكريسماس، لذا إليكِ بعض المقترحات والأفكار لتطبيقها في منزلك، وفقًا لما قدمته هندسة الديكور نوران عسل، لـ «هُن» من بعض الأفكار البسيطة والديكورات التي تلائم احتفالات رأس العام. 

6 أفكار للاحتفال بالكريسماس داخل المنزل

الإضاءة والأنوار الصاخبة

 الإضاءة هي عنصر ديكور، هام جدًا،  مصابيح الـ LED والأضواء الخيالية والفوانيس المضيئة الملونة، يضيفون إلى الأجواء الاحتفالية بريق وتألق كبير على الجدران، والأسقف، وزوايا الحجرات، مما يجعل المنزل مميز عن باقي الأيام، ومناسب للاحتفال. 

fb6e98f818.jpg

خلفيات الحفلات أو ستائر

أنشئ خلفية مثالية لصور حفلات العام الجديد من خلال تزيين الجدران الخاص بك بالستائر المتدلية، مع بعض البالونات السماوية الملونة لإكمال المظهر.

ساعة للعد التنازلي

يمكنك تصميم ساعة للعد التنازلي على الحائط عن طريق لصق الأرقام وعقارب الساعة على الحائط، سيكون بمثابة قطعة ديكورية هامة، احتفالًا بالوقت الذي تقضيه.

5d7557d7f5.jpg

الشجرة ومجسمات بابا نويل

يعد أساس الاحتفال بالكريسماس شجرة عيد الميلاد المضيئة، مع مجسم بابا نويل، والغزالة الذهبية، ويمكن تزيين الكنبة والمقاعد بـ «مخدات» ذهبية لامعة. 

18d49fdbfc.jpg

7e9958d618.jpg

7f71d54ec4.jpg

الشموع

يمكنهم مساعدتك في ضبط أجواء مثالية ومظهر كلاسيكي في منزلك. 

26cb04bed6.jpg

الموسيقى 

لا تهملي وضع نظام صوت لتشغيل الموسيقى الممتعة والرقص طوال الليل.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا