نقصه يعرض الشخص لمشكلات بالغة.. فوائد معدن النحاس للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر النحاس، من أكثر العناصر الكيميائية وفرةً في الطبيعة، باللون الأحمر الذهبي، فضلا عن كونه من أكثر المعادن استخراجاً واستخداماً منذ اكتشافه، ويتواجد في كثير من الأطعمة، كونه يحتوي على مصادر غذائية غنية، والذي يحتاجه الجسم بكثره وبنقصانه يمثل خطورة على الصحة.

الدكتور محمد منصور، استشاري التغذية العلاجية، تحدث عن فوائد معدن النحاس، على الجسم، لـ«هُن»، والأطعمة التي يتواجد بها معدن النحاس، والأهمية التي تعود على الأطفال بشكل خاص، إذ قال إن معدن النحاس، يتواجد في الكثير من الأطعمة كاللحوم والمأكولات البحرية، والخضراوات كالفاصوليا والحبوب الكاملة، ودقيق الصويا والمكسرات واللوز والأفوكادو، الشعير والثوم والشوفان، فضلا عن تواجده أيضا في الشمندر والعدس والمحار.

أطعمة يتواجد بها معدن النحاس

يوجد معدن النحاس، في الكثير من الأطعمة كاللحوم والمأكولات البحرية، والخضراوات كالفاصوليا والحبوب الكاملة، ودقيق الصويا والمكسرات واللوزوالأفوكادو، الشعير والثوم والشوفان، فضلا عن تواجده أيضا في الشمندر والعدس والمحار.

فوائد معدن النحاس على الجسم

«علاج التهاب المفاصل، حمايا أنظمة الهيكل العظمي»، كانت تلك الفائدة الأولى لمعدن النحاس، الذي تحدث عنها استشاري التغذية العلاجية، مضيفا:«تبلغ أهمية معدن النحاس للجسم في حماية أنظمة الهيكل العظمي والعصبي والقلب والأوعية الدموية، كما يضفي النحاس لونا على البشرة والجلد والشعر والعينين، بالإضافة لمساعدته البالغة في حماية المايلين المحيط بالأعصاب، يحافظ على مرونة الجلد».

كما تبلغ أهمية معدن النحاس في العمل على حماية أغشية الخلايا من الجذور الحرة التي تهاجم أنظمة الأعضاء المختلفة، كما يلعب النحاس دوراً مهماً في ضمان الوظيفة الصحية للغدة الدرقية، فضلا عن العمل على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، في ذكر فوائد معدن النحاس، إذ قال إنه يساعد في علاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل، والحفاظ على عمليات أيض صحية في الجسم، يعزز صحة العظام ويقويها، يساهم في ضمان العمل الجيد والصحي للجهاز العصبي في الجسم.

أعراض نقص معدن النحاس في الجسم

من أهم الأعراض التي يكتشف بها الشخص بنقص معدن النحاس في الجسم، تكمن في صعوبة في المشي والحركة، إذ يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من نقص في مستويات النحاس، صعوبة المشي، إذ النقص يؤثر على عمل هذه الإنزيمات مسببًا ظهور مشاكل في عملية المشي.

كما يؤثر نقص معدن النحاس على الذاكرة، حيث يلعب النحاس دورًا كبيرًا في عمليات الدماغ وتطويرها.