هذا ما يحدث لجسمنا إذا لم يكن لدينا أظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تلعب الأظافر العديد من الأدوار المهمة في الجسم، كما أنها توفر علامة على وجود مشكلة صحية ما، ولكن في بعض الأحيان نتساءل جميعًا عما يمكن أن يحدث إذا لم يكن لدينا أظافر على الإطلاق، هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- تصبح مهاراتك الحركية الدقيقة تحديًا كبيرًا:

الأظافر ضرورية للمهارات الحركية الدقيقة، إذ يمكننا الإمساك بالأشياء الكبيرة بأيدينا والتقاط الأشياء الصغيرة الرفيعة أيضًا، بالإضافة إلى تحت هذه الأظافر توجد شبكة معقدة من الأعصاب.

- الإصابة بالأمراض بشكل متكرر:

أحد أسباب وجود أظافر لديك هو إبعاد الفيروسات والبكتيريا عن الجسم، لذلك إذا لم يكن لديك أظافر، فستمرض بشكل متكرر.

- الحرمان من جهاز إشارات مهم جدًا:

تساعد الأظافر على إخبارك عن حالات صحية معينة، لذا دونهم، سيصبح من الصعب معرفة بعض المشاكل الصحية.

على سبيل المثال: يشير تقشير الأظافر إلى وجود نقص في الحديد في جسمك، أو تشير النتوءات الأفقية على الأظافر إلى عدم وجود كمية كافية من الزنك.