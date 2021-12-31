نصائح مفيدة لتوفير إضاءة مناسبة في بيئة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أشارت مبادرة "ليشت.دي" الألمانية إلى أن الإضاءة الجيدة تعزز التركيز وتعد من أهم العوامل المساعدة في بيئة العمل، ولذلك يجب ضمان ظروف إضاءة جيدة في بيئات العمل المختلفة.

وأكدت المبادرة الألمانية على أن الإضاءة الموزعة بشكل متساو في الغرفة تريح العينين، حيث لا يتعين عليهما التكيف باستمرار مع درجات السطوع المختلفة عند النظر حولهما، ويجب ألا يقل مستوى الإضاءة في الغرفة عن 300 لوكس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على مصابيح بشدة سطوع 600 لومن.

وأوصى الخبراء الألمان أيضا باستخدام مصابيح السقف المنتشرة أو أنظمة القضبان ذات الضوء الواسع، وفي بيئات العمل يجب أن تتكون الإضاءة من عنصرين عن طريق مصباح معلق مضاد للانعكاس يوضع فوق المكتب بإضاءة مباشرة وغير مباشرة ومصباح طاولة قابل للتحريك والدوران، ويجب ألا تقل إضاءة المكتب عن 500 لوكس، وهو ما يوفره مصباح 1000 لومن.