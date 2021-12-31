البقوليات.. مصدر غني بالبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية إلى أن البقوليات تعتبر من الأطعمة الفائقة، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، وهو ما يجعلها من الأطعمة المهمة جدا لكبار السن، ومن ضمن أنواع البقوليات البازلاء والحمص والعدس والفول.

وإلى جانب المحتوى العالي من البروتين تضم البقوليات الكثير من الألياف الغذائية والأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن، وتعمل البقوليات أيضا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ومع ذلك حذر خبراء المركز الألماني من تناول البقوليات نيئة، نظرا لأنها تحتوي على مواد ضارة بالصحة لا يتم التخلص منها إلا بواسطة التسخين أثناء عملية الطهي.

وأضاف المركز الألماني أن البقوليات تعتبر من الأطعمة المناسبة للأشخاص النباتيين أو الذين لا يتناولون كميات كافية من اللحوم والأسماك أو منتجات الألبان، ويمكن الاستفادة منها من خلال خلطها مع الأطباق المختلفة مثل الحساء والنشويات والسلطات والمقبلات.