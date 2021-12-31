مي عز الدين تستقبل 2022 بقرار جديد: يارب مندمش عليه (صورة)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأحدث ظهور لها خلال احتفالاتها باستقبال العام الجديد، 2022 على طريقتها الخاصة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين في أحدث ظهور، بصورة بدت فيها بشعر قصير متخلية عن شعرها الطويل المعتاد، مدونة: «وآدي الشعر قصيناه، يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير».

وسرعان ما تفاعل الرواد مع الصورة التي حققت الآلاف تسجيلات الإعجاب، مشيدين بإطلالتها، ومظهرها الجديد.

مي عز الدين تشارك متابعيها بأحدث أعمالها: صينية بطاطس بالفراخ

وكانت الفنانة مي عز الدين، شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشرت مقطع فيديو، تستعرض فيه موهبتها في الطبخ وهي عبارة عن صينية بطاطس بالفراخ، وعلقت «إنتاج إمبارح أي خدمة هوايتي التانية».

وانهالت تعليقات المتابعين على مقطع الفيديو، جاءت من ضمن التعليقات: «أحلى ست بيت»، «قمر ماشاء الله»، «شاطرة في كل حاجة».

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، الدرامية، كانت مسلسل «خيط حرير»، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم نيكولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء شريف، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان ممدوح الشناوى، حازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.