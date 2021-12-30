«الشياكة والطبخ والصلاة».. بيوت نجوم الفن الراحلين عامرة بذكريات رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجوم ونجمات من الزمن الجميل، عاصرنا معهم أحداث مبكية وأخرى مضحكة من خلال أعمالهم في مختلف الأوقات، ومن الوهلة الأولى نستطيع تمييز أصواتهم من بين آلاف آخرين، وبرحيلهم عن دنيانا افتقدنا ظلهم على الشاشة، لكن تعلمنا الشياكة ولباقة الحديث ورقي الأدب منهم، والبساطة والحضور، دخلنا بيوتهم من خلال أحاديثهم الصحفية منها والتلفزيونية، تعرفنا على هواياتهم وأسلوب ونمط حياتهم، حتى غابت أجسادهم تحت التراب، لكن تظل السيرة العطرة تتحدث عنهم وتتذكر ملامحهم جيدا كإنهم أحياء يُرزقون.

ومع بداية عام 2022، أعادت «الوطن» نوستالجيا حكايات الزمن الجميل، من خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة والكريسماس، مع كلاسيكات الفنانين والفنانات، من خلال بناتهن، اللواتي فتشن في دولاب الذكريات والماضي بطقوس للآباء والأمهات اعتادوا على القيام بها وسط ذويهم ومحبيهم، خاصة البعض منهم تعتبر تلك السنة الأولى على غيابهم عن احتفالات أسرهم، وآخرين ودعوهم منذ سنوات ولكن يبقى للحديث والذكريات بقية.