6 طرق لإزالة بقع الجاكيت الشمواه.. «بدل ما تشتري جديد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اتساخ الملابس الشتوية والأحذية من الأشياء المزعجة، التي تصيب كل من الفتيات والسيدات، لعدم ارتداء بعض ملابسهن المفضلة، وخاصة المصنوعة من الشمواه، إذ تعجز بعضهن عن تنظيفها خوفًا من إتلافها، وضياع زهوتها، لذا تعرض «هن» خلال التقرير التالي، طريقة تنظيف الجواكيت الشمواه، وفقًا لمواقع «Wiki How».

طرق التخلص من بقع الجاكيت الشمواه

- استخدمي فرشاة الجلد، ونظفي سطح الجاكيت من الخارج، يساعد ذلك في التخلص من الاتساخ الخارجي في الملابس.

- ركزي على المناطق المتسخة أكثر، وقومي بفرك المناطق المبقعة برفق، مع الحرص على عدم الضغط عليها.

- يمكنك رش الجاكيت من الخارج بمادة حماية الجلد من البقع الصعبة.

- هناك ممحاة خاصة بالجلد المدبوغ، ستساعدك على التخلص من البقع الصعبة بسهولة، كما يمكن استبدالها بممحاة قلم رصاص، ولكن يلزم التحلي بالصبر والرفق في إزالتها.

- استخدمي محلول الخل الأبيض، اخلطي كمية مناسبة من المحلول مع الخل الأبيض، ثم قومي بتدليك المنطقة المتسخة برفق ولطف.

- إذا كانت البقع صعبة وتعجزين تمامًا عن إزالتها بالطرق البسيطة السابقة، يمكنك الاستعانة بمنظف جاف خاص بالجلد المدبوغ.

كيفية معالجة البقع السائلة

- قومي بمسح البقع السائلة باستخدام قطعة قماش نظيفة، للمساعدة في امتصاص السائل، مع الحرص على عدم الضغط على البقعة أثناء إزالتها، حتى لا تؤثر على طبقات الجاكيت ويقلل من قيمته.

- بعد أن تتأكدي من جفاف الجاكيت، استخدمي الفرشة أو الممحاة حتى تتخلص من آثار السائل بشكل نهائي، ولا يتخلل للقماش.

- يمكنك الاستعانة بنشا الذرة، عن طريق رشه على البقع، إذ يساعد في التخلص من بقع الزيت والعرق.

نصائح للحفاظ على الملابس المصنوعة من الشمواه

- عند تغيير الجاكيت، يلزم وضعه بشكل صحيح بواسطة خزانة باردة، أو باستخدام شماعة خشبية، مع الحرص على البعد عن أشعة الشمس بشكل مباشر.