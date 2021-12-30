ابنة هيفاء وهبي في إطلالة تشبه والدتها بالمللي.. «فولة واتقسمت نصين» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو جديد، ظهرت من خلاله بملامح مطابقة لملامح والدتها.

وتألقت ابنة هيفاء وهبي، بمكياج بسيط وهادئ «ميكب نو ميكب» وهي تتخذ أوضاعًا مختلفة للتصوير خلال المقطع المنشور، لتصدم متابعيها بمدى التشابه الكبير بينها وبين والدتها.

وعلى الفور بات الرواد يعلقون على الإطلالة: «نسخة من هيفاء»، «كلك شبه هيفاء»، و«كأنها انتي مفيش اختلاف».

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي

وخلال العام الماضي، صرحت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، بأن الشخصية الأقرب إليها من الفنانات هي والدتها، وذلك خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، مؤكدة أن الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

علاقة هيفاء وهبي وزينب فياض

يذكر أن علاقة الفنانة اللبنانية وابنتها، ليست مستقرة منذ سنوات بعيدة، إذ أنجبتها هيفاء وهبي وهي في الـ18 من عمرها من زوجها الأول نصر فياض، ولكن تنازلت عنها فيما بعد من أجل الدخول عالم الفن، وحصلت حينها على الطلاق، لتبدأ مسيرتها الفنية، ومنذ هذا الحين كانت هناك قطيعة بين هيفاء وابنتها ومشكلات متكررة.