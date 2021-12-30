لايف ستايل

الامارات | انتشال جثة سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر بعسير (فيديو)

0 نشر
رصد موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر بعسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الأربعاء مواطن سعودي بعد سقوطه من مرتفع جبلي وعر في عقبة الشعف بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يوثق رجال الدفاع المدني السعودي مع عدد من المواطنين ومرتادي الطريق وهم يقومون بانتشال جثة المواطن وتم نقله للمستشفى.

وحسب صحيفة المرصد، أفاد متداولو المقطع بأن المتوفى كان يقصد مكاناً ما بالعقبة وسقط وهو ينزل في منطقة وعرة جداً حيث فارق الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا