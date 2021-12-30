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الامارات | سيارة تقتحم صيدلية في المدينة المنورة.. وجرس الإنذار يدوي (فيديو)

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رصد موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحمت مركبة مسرعة، مساء اليوم الخميس، صيدلية في المدينة المنورة وحطمت إحدى الواجهات الزجاجية بالواجهة الرئيسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" السيارة وهي مستقرة في الواجهة الزجاجية للصيدلية بعد تحطيمها، فيما كان جرس الإنذار يدوي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، حسب صحيفة المرصد، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، واقتصرت الأضرار المادية على الواجهة الزجاجية للصيدلية فقط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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