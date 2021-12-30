الامارات | «سكران» يقتحم قصر الرئاسة الروماني في خرق صارخ للحراسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سكران» يقتحم قصر الرئاسة الروماني في خرق صارخ للحراسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الرومانية القبض على رجل مجهول اقتحم القصر الرئاسي الروماني، المؤمن بطرق رهيبة، بعد أن لعبت الخمر برأسه ، ما دفعه إلى ارتكاب فعل غريب جدا، كان من الممكن أن يقضي على حياته؛ إذ اقتحم الرجل القصر الرئاسي الروماني؛ لأنه ظن أنه الفندق الذي يقيم فيه.

ووصل المواطن الأيرلندي إلى الطابق الثالث من مبنى القصر الرئاسي الروماني في خرق صارخ غفلت عنه الحراسة، لكن ألقي القبض عليه وهو يهرب بعد أن قفز من فوق السياج، بعد فراره من جهاز الدفاع والحماية، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وجاء في تحقيقات السلطات أن الرجل الذي لم يُذكر اسمه اعتقد أن القصر الرئاسي الروماني هو الفندق الذي يقيم فيه بعد عودته من سهرة طويلة شرب فيها كمية كبيرة من الخمور، في العاصمة الرومانية بوخاريست، وعندما استجوبته الشرطة لم يكن قادرا على تذكر كيفية اقتحام القصر، وسط اندهاش الجميع من اختراقة المقر الرئاسي.

وقال مصدر لصحيفة «آيرش صن»: «قصر الرئاسة الروماني به أنظمة حماية طورتها الشرطة السرية السابقة للديكتاتور الروماني الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، وإنه لأمر غامض كيف تمكن هذا الرجل من الدخول».

ويعد القصر الرئاسي الروماني المترامي الأطراف، الذي شيد بين عامي 1984 و1997، ثاني أكبر مبنى إداري في العالم، من حيث المساحة بعد البنتاغون الأميركي، وذلك بفضل مساحة أرضيته التي تبلغ 365 ألف متر مربع.

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