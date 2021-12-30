زوج أصغر وزيرة ألمانية يتخلى عن وظيفته.. «يغسل ويطبخ ويربي الولاد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لفتة إنسانية رائعة، توثق التضحية والعطاء المستمر، ضحى رجلا بوظيفته من أجل تحقيق حلم وطموح زوجته، إذ قام زوج وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بربوك»، بالتخلي عن وظيفته في خدمة البريد الألماني «دويتشه بوست»، حتى يعطي الفرصة لها للتفرغ لمهامها، ومواكبة مسيرتها السياسية، على أن يتولى هو رعاية أطفالهم.

وزيرة الخارجية الألمانية، متزوجة منذ عام 2007، ولديها ابنتان، الكبرى 11 عاما، والصغرى بعمر الـ6 أعوام، وقرر الزوج «دانيال هوليفليش» التخلي عن منصبه في يوليو 2021، قبل الانتخابات العامة إذ كانت مرشحة لهذا المنصب، وأكد متحدث باسم الشركة لمجلة «Bunte» أن الزوج لم يعد نشطًا لمجموعة دويتشه بوست دي إتش إل، وفق ما نشرته الصحف الألمانية.

مخاوف عدة كانت تدور في ذهن وزيرة الخارجية الألمانية قبل ترشحها للمنصب الحكومي، قائلة:«إذا قبلت منصبًا حكوميًا، فسيكون واضحًا جدًا أن زوجي لن يكون قادرًا على مواصلة عمله هناك على هذا النحو».

تضحية دون مقابل

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية، أن زوجها وعدها أنه سيعتني بأطفالهما حال فوزها، وهو ما حدث بالفعل، إذ قرر التخلي عن منصبه للاعتناء بأبنائهم، إذ أيتطلب منصبها الجديد أن تكون متاحة ليلا ونهارا، لذا قرر أن يأخذ إجازة أبوية كاملة.

الزوج يتولى مسؤولية الفتيات والعمل المنزلي

لم تكن مهمة الزوج الذي قرر أن يضحى بوظيفته من أجل عمله رعاية الفتاتين وحسب، بل هو أيضا مسؤولا عن العمل المنزلي، إذ قالت:«زوجي يتحمل المسؤولية الكاملة ويعمل في المنزل، لقد قام بالفعل بتخفيض ساعات عمله خلال السنوات القليلة الماضية، لأنني غالبا ما أغادر المنزل في وقت مبكر في الصباح وأعود إلى المنزل ليلاً».

الزوجة أنالينا شارلوته ألما بيربوك، سياسية ألمانية تنتمي لحزب الخضر الألماني وتتولى رئاسة الحزب منذ 27 يناير لعام 2018، وُلدت أنالينا في 15 ديسمبر عام 1980 في هانوفر، وهي أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ألمانيا.