ما السر وراء تميز توابل أسوان وعطورها؟.. "مفيش أحلى منها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

طبيعة أسوان الخلابة وموقعها المميز جعلها مدينة مميزة، عند جولتك في السوق القديم بالمدينة تجد روائح التوابل والشطة الأسواني والزيوت العطرية تفوح بروائح نفاذة مميزة، ما يجعلك تتساءل عن السبب الذي يميز التوابل والعطور بتلك المدينة.

وأثناء جولتنا في السوق القديم وأحد محلات العطارة بأسوان "هدايا النوبة" وجدنا أن أجود أنواع العطارة الأسوانية والتي يقبل عليها العديد من أهالي المحافظة وزائروها هي الكركديه والتمر الهندي والدوم والخروب والكشك، بالإضافة إلى البلح بأنواعه.

أيضا الشطة والكمون والفلفل الأسود وتوليفة الـ 7 بهارات أبرز التوابل في محلات العطارة، كما يوجد أنواع عطارة تستخدم كوصفات طبيعية لمعالجة العديد من الأمراض والتي من أبرزها الينسون ويستخدم لعلاج نزلات البرد ويصل سعره إلى 80 جنيهًا للكيلو، والصمغ العربي لأمراض الكلى والتخسيس وسعره 80 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى النعناع واللبان الدكر والمستكة.

وأنواع عديدة للشاي كالشاي بالنعناع للمعدة، وبالليمون للتخسيس وغيرها من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل لعلاج بعض الأمراض.

ووضح الحاج محمد الأسواني أحد محلات التوابل بأسوان، أن الكركدية يوجد منه نوعين أحدهما اللوزة وسعر الكيلو نحو 100 جنيه ويتميز عن العادي بأن تركيزه أعلى ونكهته مميزة أكثر.

والتمر هندي يتراوح سعر الكيلو من 60 لـ 70 جنيها، ويمكنك إضافته للكركدية أثناء غليانه في الماء وتحصل على مزيج من الكركدية والتمر هندي بطعم مميز جدا ومفيد أيضا لمرضى الضغط.

وعن سر العطارة الأسوانية ورائحتها ومذاقها المميزين للغاية، يوضح الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة سابقاً لـمصراوي أن السبب في ذلك جو المحافظة الجاف وخلوه من الرطوبة، ما يساعدها على الاحتفاظ بزيوتها التي تطير في الجو الرطب، بالإضافة لارتفاع درجة الحرارة طوال العام، ما يجعل طقسها الحار مناسباً لزراعة تلك المحاصيل.