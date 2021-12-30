"العقرب موز وبصل".. أطعمة يجب تناولها في 2022 وفقًا لبرجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كل ما نحتاجه هو تناول طعام شهي في نهاية يوم متعب للتخلص من الخمول، يعد الطعام جزءًا جوهريًا من روتيننا اليومي وربما يكون أحد أهم العناصر أيضًا، هناك العديد من النكهات والمأكولات المختلفة المتاحة، وهو أمر ممتع، خاصة لمحبي الطعام.

لكن هل تعلم أن الطعام وعلامات الأبراج لها علاقة ببعضها؟.. يميل الأشخاص الذين ينتمون إلى علامات الأبراج إلى تفضيل نوع معين من الطعام، لذلك يستعرض موقع timesofindia أطعمة يجب أن تتناولها في 2022 وفقًا لبرجك.

برج الحمل

عادة ما يكون لمواليد الحمل جهاز مناعة جيد ولكنه عرضة لحب الشباب وحموضة المعدة، لمنع ذلك، يمكنك تضمين الخضار الورقية الخضراء والخيار والزيتون والتفاح والفجل والجير واللوز والملفوف والعدس في نظامك الغذائي.

برج الثور

مواليد الثور يحبون الأكلات الشرهة التي تتمتع بجهاز هضمي جيد ولكنها عرضة لاضطرابات الغدة الدرقية والإمساك.

يجب أن يستهلك الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الثور التوت البري والقرنبيط والبصل والشمندر واليقطين والبيض.

برج الجوزاء

عادة ما يقلق مولود الجوزاء كثيرًا بشأن المستقبل، ويعاني من مشاكل القلق ونتيجة لذلك يكون الجهاز العصبي ضعيفًا.

قد يعانون أيضًا من مشاكل في المعدة والرئة، من أجل تعزيز ذلك، يجب عليهم تخزين الخضار الورقية والحمضيات، الأطعمة مثل السبانخ، والفلفل، والبرتقال، والطماطم، والخوخ، والجزر وجوز الهند ضرورية في النظام الغذائي.

برج السرطان

عادة، يكون الشباب مواليد برج السرطان عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي، والتي قد تتحسن مع تقدم العمر، إذا كنت غير نباتي، فقم بتضمين الأسماك في نظامك الغذائي.

يجب أن يستهلك مولود السرطان أطعمة مثل البطيخ واللفت والملفوف والفطر والخيار والكثير من الفاكهة ويجب عليهم تجنب جميع الأطعمة النشوية.

برج الأسد

عادة ما يتمتع مولود الأسد بصحة جيدة، وحتى إذا مرض، يمكنه التعافي بسرعة، يجب أن يحافظوا على نظامهم الغذائي متوازنًا مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات.

برج العذراء

قد يواجه مولود برج العذراء مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام الغازات وعسر الهضم والإمساك وحتى القرحة، في نظامك الغذائي اليومي، تعتبر الأطعمة مثل اللوز والقمح الكامل والشوفان والزيتون والسلطات ضرورية.

برج الميزان

مولود الميزان عرضة لأمراض الكلى وتقلب المزاج وقد يلجأ إلى الأكل العاطفي بسبب ذلك، من الأفضل تجنب الحلويات واختيار الوجبات الخفيفة الصحية في حال أصابتك آلام الجوع، يجب أن تأكل أطعمة مثل الأرز البني والبازلاء ودقيق الشوفان والزبيب والفراولة والسبانخ والذرة ومنتجات الحليب.

برج العقرب

يمكن أن يفيد استهلاك الأطعمة مثل الموز والبصل والتين والقرنبيط والفجل والكرز الأسود واللحوم الخالية من الدهن والخضروات الأخرى الغنية بالمياه والسلطات الخضراء صحة مولود العقرب بشكل كبير لأنها معرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية ومشاكل المثانة.

برج القوس

مواليد القوس من عشاق الطعام وقد يميلون إلى الإفراط في تناوله في كثير من الأحيان، هذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة، من أجل موازنة ذلك، يجب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.

يجب أن يتكون النظام الغذائي لمولود القوس من الجبن والشوفان والتفاح والبيض والتمر والعدس والطماطم.

برج الجدي

قد يواجه مولود الجدي نقصًا في الكالسيوم، لذلك من أجل تلبية متطلبات الكالسيوم، يجب عليك اختيار الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي، قم بتضمين الأطعمة مثل الحليب واللبن الرائب واللبن والعدس والجبن والبيض والقمح الكامل واللحوم الخالية من الدهون واللوز والملفوف في نظامك الغذائي للوقاية من نقص الكالسيوم.

برج الدلو

يجب أن يدرج مواليد برج الدلو الأطعمة الدافئة بشكل طبيعي في نظامهم الغذائي لتسهيل عملية الدورة الدموية، الأطعمة مثل السبانخ والمكسرات والكمثرى والجوز والخس والأسماك والخوخ والليمون والبرتقال والذرة والتفاح يجب أن تحتل جزءًا كبيرًا من نظامهم الغذائي.

برج الحوت

تعتبر اضطرابات القلب والكبد أكثر شيوعًا لمولود برج الحوت، ومن أجل تجنب ذلك، يجب اتباع نظام غذائي متوازن.

يجب أن يتناول الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الحوت أطعمة مثل الفواكه الجافة والشعير والبيض والخوخ والبصل والشمندر والخوخ والسبانخ والبرتقال.