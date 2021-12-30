5 عادات مهمة اتبعها عند تناول الطعام خارج المنزل في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يرغب معظم الأشخاص في الاحتفال برأس السنة من خلال تناول وجبة العشاء مع عائلتهم وأصدقائهم في الخارج، لذا فمن السهل أن تفرط في تناول خيارات الطعام، السيئ، ما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة الوزن وتدمير خطط الأكل الصحية الخاصة بك.

وفي هذا الصدد نذكر لكم بعض العادات التي يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الطعام بالخارج في رأس السنة، وفقا لموقع " timesofindia".

1. لا تجوع نفسك:

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه من الأفضل عدم تناول أي شيء أو تناول كميات قليلة من الطعام طوال اليوم عندما يكون لديك خطط لتناول الطعام في الخارج في المساء، والحقيقة هي أن القيام بذلك لا يساعدك في الحفاظ على عدد السعرات الحرارية، بل سيجعلك تفرط في تناول الطعام وتستهلك أكثر من كمية من الطعام المحددة، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة بعد ذلك.

2. تناول وجبة خفيفة قبل الخروج:

إذا كنت تريد البقاء على المسار الصحيح، فتناول قبل الخروج وجبة خفيفة تساعد على الشعور بالشبع بما يكفي لمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وتعتبر الفاكهة أو الزبادي بعض خيارات الطعام الصحي التي يمكنك تناولها قبل الخروج.

3. حافظ على رطوبتك:

سبب رئيسي آخر للإفراط في تناول الطعام هو تناول كمية غير كافية من الماء إذ يمنعك تناول الماء من الإفراط في الأكل ويساعدك على اتخاذ خيارات صحية عند طلب الطعام، وعندما تكون مصابًا بالجفاف، فيؤدي ذلك إلى الجوع والإفراط في تناول الطعام.

4. توخي الحذر عند إضافة الطعام إلى طبقك:

من الجيد أن تطلب طعامك المفضل، ولكن تأكد من أنك تطلب أطعمة صحية تحتوي على الخضروات والبروتين والألياف الصحية، ولابد من تناول الأطعمة بكميات مناسبة.

5. استمتع بطعامك:

بدلًا من التسرع في طلب أو تجربة أطعمة مختلفة، تناول الأطعمة المفضلة لديك، مع ضرورة الحرص على تناول الأطعمة ببطء.