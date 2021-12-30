للاحتفال برأس السنة.. أفضل الأماكن للسفر في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في رأس السنة التي يتزامن قدومه مع فصل الشتاء يبحث الكثير من الأشخاص عن أبرز وأرخص أسعار للأماكن الطبيعة الخلابة والممتعة للاحتفال برأس السنة.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 مجمع للأماكن لقضاء إجازة رأس السنة.

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