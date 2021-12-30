هل تصعد مصر لكأس العالم 2022؟.. خبير التاروت تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

صعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم، أمل ينتظره المصريون، خصوصا أن مشاركتنا في المونايل معدودة للغاية.

ولهذا يفضل كثيرون معرفة توقعات الأبراج حول هذا الأمر، وهو ما كشفت عنه خبيرة التاروت بسنت يوسف، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت بسنت يوسف: "مصر ستصل كأس العالم لكن لن تصل للنهائيات"، ورد عمرو أديب: "إحنا مش بنوصل للنهائيات دائما بنعمل تمثيل مشرف".

وكشفت خبيرة التاروت، عن توقعاتها لبطل الدوري المصري الممتاز، في العام الجديد 2022 ما بين الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وقالت: "أتوقع فوز النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 2022 على حساب نادي الزمالك".

وأضافت: "الورق بيقول الأهلي هو بطل الدوري هذا العام، والزمالك لن يحصل على اللقب".