كورونا اليوم: تحذيرات من "تسونامي إصابات".. وأعراض أوميكرون أقل من دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-تحذيرات من "تسونامي" إصابات يؤدي لانهيار أنظمة الصحة

شبهت منظمة الصحة العالمية سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي"، وحذرت من أنه سيتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بكوفيد جراء المتحورة الشديدة العدوى.

وبلغت الإصابات بهذه المتحورة الشديدة العدوى مستويات قياسية في بلدان كثيرة وارتفعت الحالات المسجّلة على الصعيد العالمي بنسبة 37 % بين 22 و28 ديسمبر مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها، وفق حصيلة تعدّها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات وطنية.

-دراسة: المصابون بـ أوميكرون أقل عرضة لفيروس "دلتا"

تظهر دراسة أن الأشخاص المصابين بـ أوميكرون قد يكونون أقل عرضة لمتغير دلتا.

ووجد فريق من الباحثين المنتسبين إلى مجموعة من المؤسسات في جنوب إفريقيا، دليلًا يشير إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتغير COVID-19 Omicron قد يكونون أقل عرضة للإصابة من متغير دلتا، بحسب ما نشره موقع medical press.

-بدء اختبار لقاح كورونا الأنفى بالبخاخ 15يناير

قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جماليا Gamalya، مطور لقاح كورونا، لوكالة تاس اليوم الخميس، إن حملة تجنيد المتطوعين لاختبار لقاح فيروس كورونا الأنفي ستنطلق في روسيا في 15 يناير.

وأصاف، ستبدأ الاختبارات فور اختيار المتطوعين الأوائل، سيكون هناك عدة مجموعات مختلفة من المتطوعين، من تم تطعيمها، وغير ملقحين، موضحا إن المشكلة الأكبر ستكون العثور على أشخاص لم يصابوا بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم.

وأوضح، إلى جانب اختبار اللقاح، سيتم اختبار نظام لتحديد الأجسام المضادة لفيروس كورونا بعد استخدام لقاح الأنف، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".